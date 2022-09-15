В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.
«На улице 40 лет Октября, 45 водитель автомобиля Skoda въехал в столб», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что столкновение произошло, когда водитель пытался увернуться от разворачивавшегося автомобиля Lifan.
Аварии между двумя машинами удалось избежать. Однако в ГИБДД не сообщают о состоянии водителя, чей автомобиль ударился о препятствие. Очевидцы опубликовали фотографии инцидента.
Ранее на Уралмаше перевернулся автомобиль Lada, в котором сидели два мальчика, не пристегнутые ремнями безопасности. Их пришлось госпитализировать.
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