В Екатеринбурге автомобиль влетел в столб. Фото

15 сентября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД. «На улице 40 лет Октября, 45 водитель автомобиля Skoda въехал в столб», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что столкновение произошло, когда водитель пытался увернуться от разворачивавшегося автомобиля Lifan. Аварии между двумя машинами удалось избежать. Однако в ГИБДД не сообщают о состоянии водителя, чей автомобиль ударился о препятствие. Очевидцы опубликовали фотографии инцидента. Ранее на Уралмаше перевернулся автомобиль Lada, в котором сидели два мальчика, не пристегнутые ремнями безопасности. Их пришлось госпитализировать. Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД. «На улице 40 лет Октября, 45 водитель автомобиля Skoda въехал в столб», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что столкновение произошло, когда водитель пытался увернуться от разворачивавшегося автомобиля Lifan. Аварии между двумя машинами удалось избежать. Однако в ГИБДД не сообщают о состоянии водителя, чей автомобиль ударился о препятствие. Очевидцы опубликовали фотографии инцидента. Ранее на Уралмаше перевернулся автомобиль Lada, в котором сидели два мальчика, не пристегнутые ремнями безопасности. Их пришлось госпитализировать.