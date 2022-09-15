В Екатеринбурге автомобиль влетел в столб. Фото

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, проверка автомобиля, инспектор дпс
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД Фото:

В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.

«На улице 40 лет Октября, 45 водитель автомобиля Skoda въехал в столб», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что столкновение произошло, когда водитель пытался увернуться от разворачивавшегося автомобиля Lifan.

Аварии между двумя машинами удалось избежать. Однако в ГИБДД не сообщают о состоянии водителя, чей автомобиль ударился о препятствие. Очевидцы опубликовали фотографии инцидента.

Ранее на Уралмаше перевернулся автомобиль Lada, в котором сидели два мальчика, не пристегнутые ремнями безопасности. Их пришлось госпитализировать.

Фото:

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В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД. «На улице 40 лет Октября, 45 водитель автомобиля Skoda въехал в столб», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что столкновение произошло, когда водитель пытался увернуться от разворачивавшегося автомобиля Lifan. Аварии между двумя машинами удалось избежать. Однако в ГИБДД не сообщают о состоянии водителя, чей автомобиль ударился о препятствие. Очевидцы опубликовали фотографии инцидента. Ранее на Уралмаше перевернулся автомобиль Lada, в котором сидели два мальчика, не пристегнутые ремнями безопасности. Их пришлось госпитализировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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