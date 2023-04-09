В ХМАО депутат раскритиковал больницу из-за клизм. Видео

10 апреля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Депутат Макаров лично проверил условия в больнице Мегиона Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Мегионе (ХМАО) депутат городской думы Виктор Макаров раскритиковал городскую больницу за условия, в которых пациентам ставят клизмы. Депутат рассказал корреспонденту URA.RU, что после госпитализации записал на видео все недочеты больницы: протекающий потолок, удаленность процедурного кабинета от туалета и запрет на фото- и видеофиксацию. «Процедурный кабинет находится на другом конце коридора от туалета. Поэтому пациентам очень трудно до него добежать. Я предложил оборудовать туалет прямо в этом же кабинете, место для этого есть. Течет потолок, есть ряд других недочетов. Кроме того, там запрещены посещения. Я обратился в департамент здравоохранения и снял видео о проблемах в больнице, но как только я поделился им с главврачом учреждения, на дверях кабинетов и палат появились наклейки с надписью „видеосъемка запрещена“», — поделился Макаров. Главный врач мегионской городской больницы Иван Чечиков в ходе телефонного разговора с журналистом агентства заявил, что информация на видео не соответствует действительности. «Запрет на видеосъемку у нас введен несколько лет назад — это сделано с целью защиты персональных данных, поскольку сам факт пребывания больного на лечении уже составляет конфиденциальную информацию. А на записи могут быть не только сотрудники больницы, но и пациенты. Помещение, которое депутат Макаров назвал процедурной, на самом деле — смотровой кабинет. Там не ставят клизмы, условиями смотровой это просто не предусмотрено. С депутатом проведена беседа, ему все разъяснено. Что же касается капремонта, у нас запланирован капремонт на 2025 год двух объектов. К сожалению, мы не может сделать все и сразу, поэтому постепенно, по мере поступления средств, обновляем больницу», — прокомментировал главврач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе (ХМАО) депутат городской думы Виктор Макаров раскритиковал городскую больницу за условия, в которых пациентам ставят клизмы. Депутат рассказал корреспонденту URA.RU, что после госпитализации записал на видео все недочеты больницы: протекающий потолок, удаленность процедурного кабинета от туалета и запрет на фото- и видеофиксацию. «Процедурный кабинет находится на другом конце коридора от туалета. Поэтому пациентам очень трудно до него добежать. Я предложил оборудовать туалет прямо в этом же кабинете, место для этого есть. Течет потолок, есть ряд других недочетов. Кроме того, там запрещены посещения. Я обратился в департамент здравоохранения и снял видео о проблемах в больнице, но как только я поделился им с главврачом учреждения, на дверях кабинетов и палат появились наклейки с надписью „видеосъемка запрещена“», — поделился Макаров. Главный врач мегионской городской больницы Иван Чечиков в ходе телефонного разговора с журналистом агентства заявил, что информация на видео не соответствует действительности. «Запрет на видеосъемку у нас введен несколько лет назад — это сделано с целью защиты персональных данных, поскольку сам факт пребывания больного на лечении уже составляет конфиденциальную информацию. А на записи могут быть не только сотрудники больницы, но и пациенты. Помещение, которое депутат Макаров назвал процедурной, на самом деле — смотровой кабинет. Там не ставят клизмы, условиями смотровой это просто не предусмотрено. С депутатом проведена беседа, ему все разъяснено. Что же касается капремонта, у нас запланирован капремонт на 2025 год двух объектов. К сожалению, мы не может сделать все и сразу, поэтому постепенно, по мере поступления средств, обновляем больницу», — прокомментировал главврач.