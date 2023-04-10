Помощник Путина готовит закрытую встречу в Екатеринбурге

Игоря Левитина ждут в Екатеринбурге 13 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин, который 13 апреля приедет в Екатеринбург с рабочим визитом, планирует провести закрытую встречу с представителями власти. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой визита.

«Левитина будет сопровождать губернатор [Евгений Куйвашев]. Кроме посещения спортивных строек, будет закрытый разговор [с членами свердловского правительства]», — поделился собеседник.

О чем именно пойдет речь на встрече, доподлинно неизвестно. Ожидается, что Левитин, курирующий спортивные мероприятия, обсудит готовность Екатеринбурга к Международному фестивалю студенческого спорта, который пройдет в августе. Оперативно получить ответ областного департамента информполитики не удалось.

Предстоящий визит Левитина на Урал источники URA.RU анонсировали еще в начале апреля. Помощник президента откроет Дворец дзюдо и осмотрит уже готовый Дворец водных видов спорта. Оба объекта построены к Международному фестивалю, которым заменили перенесенную на неопределенный срок Универсиаду FISU.