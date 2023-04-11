Челябинский губернатор поручил помочь семье зарезанного подростка

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Алексей Текслер. Челябинск, текслер алексей
Алексей Тесклер сделал заявление о трагедии на оперативном региональном штабе Фото:

Губернатор Алексей Текслер поручил оказать помощь родным зарезанного в Челябинске 17-летнего школьника. Об этом он заявил 11 апреля на заседании оперативного штаба.

«В воскресенье вечером произошло убийство 17-летнего парня, учащегося одной из школ города Челябинска. Уже задержаны подозреваемые, они дают показания. Поручаю социальному блоку оказать необходимую помощь семье», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Глава региона также добавил, что необходимо провести объективное расследование обстоятельств преступления. И, в том числе, сделать так, чтобы подобная трагедия не могла повториться.

17-летнего юношу зарезали возле ТРК «Космос» после конфликта в социальных сетях. По итогу две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения. Сначала юный челябинец был избит, а потом получил несколько ударов ножом. В рамках уголовного дела об убийстве арестован 20-летний Шахром Миров и задержаны еще три человека. Сегодня суд изберет им меру пресечения.

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Губернатор Алексей Текслер поручил оказать помощь родным зарезанного в Челябинске 17-летнего школьника. Об этом он заявил 11 апреля на заседании оперативного штаба. «В воскресенье вечером произошло убийство 17-летнего парня, учащегося одной из школ города Челябинска. Уже задержаны подозреваемые, они дают показания. Поручаю социальному блоку оказать необходимую помощь семье», — цитирует Текслера его пресс-служба. Глава региона также добавил, что необходимо провести объективное расследование обстоятельств преступления. И, в том числе, сделать так, чтобы подобная трагедия не могла повториться. 17-летнего юношу зарезали возле ТРК «Космос» после конфликта в социальных сетях. По итогу две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения. Сначала юный челябинец был избит, а потом получил несколько ударов ножом. В рамках уголовного дела об убийстве арестован 20-летний Шахром Миров и задержаны еще три человека. Сегодня суд изберет им меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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