Челябинский губернатор поручил помочь семье зарезанного подростка

Алексей Тесклер сделал заявление о трагедии на оперативном региональном штабе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер поручил оказать помощь родным зарезанного в Челябинске 17-летнего школьника. Об этом он заявил 11 апреля на заседании оперативного штаба.

«В воскресенье вечером произошло убийство 17-летнего парня, учащегося одной из школ города Челябинска. Уже задержаны подозреваемые, они дают показания. Поручаю социальному блоку оказать необходимую помощь семье», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Глава региона также добавил, что необходимо провести объективное расследование обстоятельств преступления. И, в том числе, сделать так, чтобы подобная трагедия не могла повториться.

17-летнего юношу зарезали возле ТРК «Космос» после конфликта в социальных сетях. По итогу две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения. Сначала юный челябинец был избит, а потом получил несколько ударов ножом. В рамках уголовного дела об убийстве арестован 20-летний Шахром Миров и задержаны еще три человека. Сегодня суд изберет им меру пресечения.