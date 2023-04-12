Власти США внесли в черный список одно из ключевых свердловских предприятий

Минторг США добавил екатеринбургскую компанию «Промэлектроника» в черный список
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«Промэлектроника» занимается производством сложных процессоров Фото:

Минторг США внес в черный список научно-производственный центр «Промэлектроника», производящий высокотехнологичные составляющие для железнодорожной автоматики. Соответствующее заявление сделали власти США.

«[В черном списке] значится расположенная в Екатеринбурге группа компаний „Промэлектроника“», — сообщает ТАСС. Кроме свердловского предприятия, в список попали девять российских компаний, а также 15 зарубежных (в основном те, которые находятся в Китае).

«Промэлектроника» считается одной из главных свердловских компаний, которая производит микропроцессоры. Технологии используются для повышения безопасности на железной дороге.

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Минторг США внес в черный список научно-производственный центр «Промэлектроника», производящий высокотехнологичные составляющие для железнодорожной автоматики. Соответствующее заявление сделали власти США. «[В черном списке] значится расположенная в Екатеринбурге группа компаний „Промэлектроника“», — сообщает ТАСС. Кроме свердловского предприятия, в список попали девять российских компаний, а также 15 зарубежных (в основном те, которые находятся в Китае). «Промэлектроника» считается одной из главных свердловских компаний, которая производит микропроцессоры. Технологии используются для повышения безопасности на железной дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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