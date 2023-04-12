Власти США внесли в черный список одно из ключевых свердловских предприятий

Минторг США добавил екатеринбургскую компанию «Промэлектроника» в черный список

«Промэлектроника» занимается производством сложных процессоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минторг США внес в черный список научно-производственный центр «Промэлектроника», производящий высокотехнологичные составляющие для железнодорожной автоматики. Соответствующее заявление сделали власти США.

«[В черном списке] значится расположенная в Екатеринбурге группа компаний „Промэлектроника“», — сообщает ТАСС. Кроме свердловского предприятия, в список попали девять российских компаний, а также 15 зарубежных (в основном те, которые находятся в Китае).

«Промэлектроника» считается одной из главных свердловских компаний, которая производит микропроцессоры. Технологии используются для повышения безопасности на железной дороге.