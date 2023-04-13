13 апреля 2023

Патриарху Иерусалима вручили икону, написанную свердловским священником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Патриарху Иерусалимскому Феофилу III вручили икону от свердловского священника
Патриарху Иерусалимскому Феофилу III вручили икону от свердловского священника Фото:

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло в рамках своей поездки за Благодатным огнем встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III и вручили ему икону, написанную настоятелем часовни святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в Фонде.

«В Иерусалиме в Храме Гроба Господня паломники из Екатеринбурга встретились с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Верующие вручили ему икону с образом покровительницы столицы Урала, которую написал настоятель часовни святой Екатерины», — говорится в сообщении Фонда святой Екатерины.

Ранее сообщалось, что екатеринбургские паломники на специальном борте вылетели в Иерусалим за Благодатным огнем. Уже через несколько дней они привезут святыню из Храма Гроба Господня в уральскую столицу.

Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил уральских паломников
Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил уральских паломников
Фото:

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Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло в рамках своей поездки за Благодатным огнем встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III и вручили ему икону, написанную настоятелем часовни святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в Фонде. «В Иерусалиме в Храме Гроба Господня паломники из Екатеринбурга встретились с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Верующие вручили ему икону с образом покровительницы столицы Урала, которую написал настоятель часовни святой Екатерины», — говорится в сообщении Фонда святой Екатерины. Ранее сообщалось, что екатеринбургские паломники на специальном борте вылетели в Иерусалим за Благодатным огнем. Уже через несколько дней они привезут святыню из Храма Гроба Господня в уральскую столицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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