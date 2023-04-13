Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло в рамках своей поездки за Благодатным огнем встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III и вручили ему икону, написанную настоятелем часовни святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в Фонде.
«В Иерусалиме в Храме Гроба Господня паломники из Екатеринбурга встретились с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Верующие вручили ему икону с образом покровительницы столицы Урала, которую написал настоятель часовни святой Екатерины», — говорится в сообщении Фонда святой Екатерины.
Ранее сообщалось, что екатеринбургские паломники на специальном борте вылетели в Иерусалим за Благодатным огнем. Уже через несколько дней они привезут святыню из Храма Гроба Господня в уральскую столицу.
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