Bloomberg: альянс России и Саудовской Аравии грозит сорвать переизбрание Байдена

16 апреля 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Российско-саудовский нефтяной альянс способен помешать избирательной кампании Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать переизбранию президента США Джо Байдена в 2024 году. Об этом сообщили в американской прессе. «Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике, и даже избирательной кампании президента Джо Байдена», — сообщается в статье агентства Bloomberg. В материале отмечено, что в 2020 году Штаты выступили в роли «миротворца» в ценовом конфликте между участниками ОПЕК. Однако ситуация изменилась кардинально, и сегодня Америка стала мишенью для участников альянса. По информации агентства, Саудовская Аравия уходит с орбиты США и устанавливает объемы добычи нефти по согласованию с РФ. Кроме того, саудовцы оставили в стороне Штаты и обратились за посредничеством к Китаю для того, чтобы улучшить отношения с Ираном. Таким образом, влияние Запада на этот нефтяной альянс оказалось на самом низком уровне за последние 10 лет, пишет Bloomberg. Ранее журналист портала Trending Politics Коллин Рагг заявил, что попытки президента США изолировать Россию от мира провалились и привели к созданию сильнейшей антиамериканской коалиции. По его словам, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия — самые сильные страны, какими они когда-либо были, и вместе они одолеют Штаты. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что со стороны России и 8 ведущих членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией была сокращена добыча нефти на 1,66 млн баррелей в сутки. По его словам, это ясный сигнал Вашингтону о том, что саудовцы больше не боятся Соединенных Штатов, пишет MK . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать переизбранию президента США Джо Байдена в 2024 году. Об этом сообщили в американской прессе. «Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике, и даже избирательной кампании президента Джо Байдена», — сообщается в статье агентства Bloomberg. В материале отмечено, что в 2020 году Штаты выступили в роли «миротворца» в ценовом конфликте между участниками ОПЕК. Однако ситуация изменилась кардинально, и сегодня Америка стала мишенью для участников альянса. По информации агентства, Саудовская Аравия уходит с орбиты США и устанавливает объемы добычи нефти по согласованию с РФ. Кроме того, саудовцы оставили в стороне Штаты и обратились за посредничеством к Китаю для того, чтобы улучшить отношения с Ираном. Таким образом, влияние Запада на этот нефтяной альянс оказалось на самом низком уровне за последние 10 лет, пишет Bloomberg. Ранее журналист портала Trending Politics Коллин Рагг заявил, что попытки президента США изолировать Россию от мира провалились и привели к созданию сильнейшей антиамериканской коалиции. По его словам, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия — самые сильные страны, какими они когда-либо были, и вместе они одолеют Штаты. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что со стороны России и 8 ведущих членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией была сокращена добыча нефти на 1,66 млн баррелей в сутки. По его словам, это ясный сигнал Вашингтону о том, что саудовцы больше не боятся Соединенных Штатов, пишет MK.