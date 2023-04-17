17 апреля 2023

В Пермском крае продается авторесторан с АЗС и службой доставки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Придорожный ресторан специализируется на мясных блюдах
Придорожный ресторан специализируется на мясных блюдах Фото:

В Пермском крае продается авторесторан «Бульон» с действующей заправочной станцией и службой доставки еды. Заведение расположено в Суксунском районе, на участке трассы Пермь — Екатеринбург. Стоимость бизнеса составляет 25,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.

«Авторесторан построен в 2010 году. Вместимость — 40 посадочных мест. Работает доставка. Отопление — электрическое. Водоснабжение — скважина. Вид канализации — септик. АЗС построена в 1997 году, прошла реконструкцию. Рассчитана на все виды топлива. Стоимость кафе — 3,5 млн рублей, станции — 22 млн рублей», — указано в объявлении.

По данным группы авторесторана «Бульон» в соцсети «ВКонтакте», заведение специализируется на различных блюдах из мяса. В объявлении о продаже уточняется, что в настоящее время весь комплекс сдается в краткосрочную аренду. Ресторан и АЗС собственник готов продать по отдельности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание ресторана Burger King. Объект был построен в 2021 году двумя пермскими предпринимателями и продается за 45 млн рублей.

Пермский авторесторан «Бульон»: продажа бизнеса, условия
Ресторан рассчитан на 40 посадочных мест
Фото:

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В Пермском крае продается авторесторан «Бульон» с действующей заправочной станцией и службой доставки еды. Заведение расположено в Суксунском районе, на участке трассы Пермь — Екатеринбург. Стоимость бизнеса составляет 25,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito. «Авторесторан построен в 2010 году. Вместимость — 40 посадочных мест. Работает доставка. Отопление — электрическое. Водоснабжение — скважина. Вид канализации — септик. АЗС построена в 1997 году, прошла реконструкцию. Рассчитана на все виды топлива. Стоимость кафе — 3,5 млн рублей, станции — 22 млн рублей», — указано в объявлении. По данным группы авторесторана «Бульон» в соцсети «ВКонтакте», заведение специализируется на различных блюдах из мяса. В объявлении о продаже уточняется, что в настоящее время весь комплекс сдается в краткосрочную аренду. Ресторан и АЗС собственник готов продать по отдельности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание ресторана Burger King. Объект был построен в 2021 году двумя пермскими предпринимателями и продается за 45 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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