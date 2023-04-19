Силовики срочно обратились к екатеринбуржцам через громкоговорители. Видео

Полиция Екатеринбурга предупредила горожан о мошенничестве через громкоговорители

20 апреля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Полицейские призвали горожан не доверять незнакомцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из громкоговорителей, установленных в полицейских машинах Екатеринбурга, прозвучали предупреждения об участившихся случаев телефонного мошенничества. Соответствующее видео опубликовали в УМВД по Екатеринбургу. «Если вам сообщили по телефону, что нужны деньги для попавшего в беду родственника, либо вам полагается какая-либо компенсация, — помните, что с вами разговаривают телефонные мошенники. Не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении полиции, транслируемом через громкоговорители. Полиция просит не доверять позвонившим незнакомцам, даже если они обращаются по имени и отчеству. В такой ситуации необходимо остановить разговор, позвонить родственникам и сообщить о мошенничестве в полицию. Ранее в УМВД предупреждали о будущих предупреждениях через громкоговорители. Кроме этого, силовики раздают листовки и лично объясняют гражданам, как вести себя в разговоре с незнакомцами.

Из громкоговорителей, установленных в полицейских машинах Екатеринбурга, прозвучали предупреждения об участившихся случаев телефонного мошенничества. Соответствующее видео опубликовали в УМВД по Екатеринбургу. «Если вам сообщили по телефону, что нужны деньги для попавшего в беду родственника, либо вам полагается какая-либо компенсация, — помните, что с вами разговаривают телефонные мошенники. Не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении полиции, транслируемом через громкоговорители. Полиция просит не доверять позвонившим незнакомцам, даже если они обращаются по имени и отчеству. В такой ситуации необходимо остановить разговор, позвонить родственникам и сообщить о мошенничестве в полицию. Ранее в УМВД предупреждали о будущих предупреждениях через громкоговорители. Кроме этого, силовики раздают листовки и лично объясняют гражданам, как вести себя в разговоре с незнакомцами.