19 апреля 2023

Силовики срочно обратились к екатеринбуржцам через громкоговорители. Видео

Полиция Екатеринбурга предупредила горожан о мошенничестве через громкоговорители
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, полиция, репетиция парада, торжественное построение, полицейский
Полицейские призвали горожан не доверять незнакомцам Фото:

Из громкоговорителей, установленных в полицейских машинах Екатеринбурга, прозвучали предупреждения об участившихся случаев телефонного мошенничества. Соответствующее видео опубликовали в УМВД по Екатеринбургу.

«Если вам сообщили по телефону, что нужны деньги для попавшего в беду родственника, либо вам полагается какая-либо компенсация, — помните, что с вами разговаривают телефонные мошенники. Не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении полиции, транслируемом через громкоговорители.

Полиция просит не доверять позвонившим незнакомцам, даже если они обращаются по имени и отчеству. В такой ситуации необходимо остановить разговор, позвонить родственникам и сообщить о мошенничестве в полицию.

Ранее в УМВД предупреждали о будущих предупреждениях через громкоговорители. Кроме этого, силовики раздают листовки и лично объясняют гражданам, как вести себя в разговоре с незнакомцами.

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Из громкоговорителей, установленных в полицейских машинах Екатеринбурга, прозвучали предупреждения об участившихся случаев телефонного мошенничества. Соответствующее видео опубликовали в УМВД по Екатеринбургу. «Если вам сообщили по телефону, что нужны деньги для попавшего в беду родственника, либо вам полагается какая-либо компенсация, — помните, что с вами разговаривают телефонные мошенники. Не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении полиции, транслируемом через громкоговорители. Полиция просит не доверять позвонившим незнакомцам, даже если они обращаются по имени и отчеству. В такой ситуации необходимо остановить разговор, позвонить родственникам и сообщить о мошенничестве в полицию. Ранее в УМВД предупреждали о будущих предупреждениях через громкоговорители. Кроме этого, силовики раздают листовки и лично объясняют гражданам, как вести себя в разговоре с незнакомцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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