Из громкоговорителей, установленных в полицейских машинах Екатеринбурга, прозвучали предупреждения об участившихся случаев телефонного мошенничества. Соответствующее видео опубликовали в УМВД по Екатеринбургу.
«Если вам сообщили по телефону, что нужны деньги для попавшего в беду родственника, либо вам полагается какая-либо компенсация, — помните, что с вами разговаривают телефонные мошенники. Не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении полиции, транслируемом через громкоговорители.
Полиция просит не доверять позвонившим незнакомцам, даже если они обращаются по имени и отчеству. В такой ситуации необходимо остановить разговор, позвонить родственникам и сообщить о мошенничестве в полицию.
Ранее в УМВД предупреждали о будущих предупреждениях через громкоговорители. Кроме этого, силовики раздают листовки и лично объясняют гражданам, как вести себя в разговоре с незнакомцами.
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