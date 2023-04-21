Железнодорожная станция в Златоусте оказалась обесточена из-за аварии

Железнодорожная станция в Златоусте (Челябинская область) оказалась обесточена из-за аварии. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«На станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги токоприемником грузового поезда 2110 повреждены контактные сети, в связи с этим станция обесточена. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия пострадавших нет. Движение на станции организовано тепловозами. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура выяснит обстоятельства возгорания травы в Советском районе Челябинска вдоль железнодорожного полотна. Пожар произошел между садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1».
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