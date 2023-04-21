21 апреля 2023

Железнодорожная станция в Златоусте оказалась обесточена из-за аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, железнодорожный узел
Грузовой поезд повредил контактную сеть на станции в Златоусте Фото:

Железнодорожная станция в Златоусте (Челябинская область) оказалась обесточена из-за аварии. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«На станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги токоприемником грузового поезда 2110 повреждены контактные сети, в связи с этим станция обесточена. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия пострадавших нет. Движение на станции организовано тепловозами. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура выяснит обстоятельства возгорания травы в Советском районе Челябинска вдоль железнодорожного полотна. Пожар произошел между садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1».

Железнодорожная станция в Златоусте оказалась обесточена из-за аварии

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Железнодорожная станция в Златоусте (Челябинская область) оказалась обесточена из-за аварии. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «На станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги токоприемником грузового поезда 2110 повреждены контактные сети, в связи с этим станция обесточена. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства. В результате происшествия пострадавших нет. Движение на станции организовано тепловозами. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка. Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура выяснит обстоятельства возгорания травы в Советском районе Челябинска вдоль железнодорожного полотна. Пожар произошел между садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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