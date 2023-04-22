22 апреля 2023
21 апреля 2023

Свердловчанин натравил собаку на соседа

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки на улицах. Екатеринбург, собака, пес, питомцы, выгул
В Кировграде мужчина натравил собаку на соседа Фото:

В Кировграде (Свердловская область) мужчина натравил свою собаку на соседа. Теперь пострадавший не встает с кровати и тяжело передвигается, рассказала корреспонденту URA.RU дочь свердловчанина.

«На наш участок забежала соседская собака, папа попросил соседа ее убрать. Однако просьба была проигнорирована, после чего папа повторил еще раз, и сосед сказал: „фас“. Собака накинулась, разорвала одежду и нанесла много телесных повреждений. Теперь отец не встает с кровати, тяжело передвигаться», — рассказала дочь пострадавшего.

Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Достоевского. Позднее мужчина написал заявление о факте нападения в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Кировградское».

При этом дочь пострадавшего мужчины утверждает, что на собаку соседа жаловались и раньше. «У нас на улице ходит много детей, а он с собакой постоянно гуляет без намордника. Мужчина в грубой форме реагирует на замечания соседей. При этом подобный случай с нападением его собаки на людей был в прошлом году», — рассказала девушка.

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В Кировграде (Свердловская область) мужчина натравил свою собаку на соседа. Теперь пострадавший не встает с кровати и тяжело передвигается, рассказала корреспонденту URA.RU дочь свердловчанина. «На наш участок забежала соседская собака, папа попросил соседа ее убрать. Однако просьба была проигнорирована, после чего папа повторил еще раз, и сосед сказал: „фас“. Собака накинулась, разорвала одежду и нанесла много телесных повреждений. Теперь отец не встает с кровати, тяжело передвигаться», — рассказала дочь пострадавшего. Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Достоевского. Позднее мужчина написал заявление о факте нападения в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Кировградское». При этом дочь пострадавшего мужчины утверждает, что на собаку соседа жаловались и раньше. «У нас на улице ходит много детей, а он с собакой постоянно гуляет без намордника. Мужчина в грубой форме реагирует на замечания соседей. При этом подобный случай с нападением его собаки на людей был в прошлом году», — рассказала девушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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