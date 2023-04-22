Свердловчанин натравил собаку на соседа

22 апреля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

В Кировграде мужчина натравил собаку на соседа Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кировграде (Свердловская область) мужчина натравил свою собаку на соседа. Теперь пострадавший не встает с кровати и тяжело передвигается, рассказала корреспонденту URA.RU дочь свердловчанина. «На наш участок забежала соседская собака, папа попросил соседа ее убрать. Однако просьба была проигнорирована, после чего папа повторил еще раз, и сосед сказал: „фас“. Собака накинулась, разорвала одежду и нанесла много телесных повреждений. Теперь отец не встает с кровати, тяжело передвигаться», — рассказала дочь пострадавшего. Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Достоевского. Позднее мужчина написал заявление о факте нападения в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Кировградское». При этом дочь пострадавшего мужчины утверждает, что на собаку соседа жаловались и раньше. «У нас на улице ходит много детей, а он с собакой постоянно гуляет без намордника. Мужчина в грубой форме реагирует на замечания соседей. При этом подобный случай с нападением его собаки на людей был в прошлом году», — рассказала девушка.

В Кировграде (Свердловская область) мужчина натравил свою собаку на соседа. Теперь пострадавший не встает с кровати и тяжело передвигается, рассказала корреспонденту URA.RU дочь свердловчанина. «На наш участок забежала соседская собака, папа попросил соседа ее убрать. Однако просьба была проигнорирована, после чего папа повторил еще раз, и сосед сказал: „фас“. Собака накинулась, разорвала одежду и нанесла много телесных повреждений. Теперь отец не встает с кровати, тяжело передвигаться», — рассказала дочь пострадавшего. Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Достоевского. Позднее мужчина написал заявление о факте нападения в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Кировградское». При этом дочь пострадавшего мужчины утверждает, что на собаку соседа жаловались и раньше. «У нас на улице ходит много детей, а он с собакой постоянно гуляет без намордника. Мужчина в грубой форме реагирует на замечания соседей. При этом подобный случай с нападением его собаки на людей был в прошлом году», — рассказала девушка.