В Перми над детской площадкой навис строительный кран. Видео

25 апреля 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Башенный кран работает вплотную к детской площадке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми строительство ЖК «Талисман» идет вплотную к детской площадке. Стрела башенного крана, который поднимает оборудование двигается над площадкой, где должны играть дети. Видео происходящего местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь. Новости» в соцсети «ВКонтакте». «По ул. Ким, 45 идут строительные работы. Стрела крана прямо над детской площадкой! Куда смотрят подрядчики и где безопасность наших детей», — возмущается автор видеозаписи. Как сообщили URA.RU в отделе маркетинга компании-застройщика ЖК «Талисман», строительство осуществляется со всеми нормами и правилами. В ООО СЗ «СИТИ Проект» подчеркнули, что за строительством систематически осуществляется контроль со стороны компетентных органов.

В Перми строительство ЖК «Талисман» идет вплотную к детской площадке. Стрела башенного крана, который поднимает оборудование двигается над площадкой, где должны играть дети. Видео происходящего местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь. Новости» в соцсети «ВКонтакте». «По ул. Ким, 45 идут строительные работы. Стрела крана прямо над детской площадкой! Куда смотрят подрядчики и где безопасность наших детей», — возмущается автор видеозаписи. Как сообщили URA.RU в отделе маркетинга компании-застройщика ЖК «Талисман», строительство осуществляется со всеми нормами и правилами. В ООО СЗ «СИТИ Проект» подчеркнули, что за строительством систематически осуществляется контроль со стороны компетентных органов.