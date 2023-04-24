В Перми строительство ЖК «Талисман» идет вплотную к детской площадке. Стрела башенного крана, который поднимает оборудование двигается над площадкой, где должны играть дети. Видео происходящего местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь. Новости» в соцсети «ВКонтакте».
«По ул. Ким, 45 идут строительные работы. Стрела крана прямо над детской площадкой! Куда смотрят подрядчики и где безопасность наших детей», — возмущается автор видеозаписи.
Как сообщили URA.RU в отделе маркетинга компании-застройщика ЖК «Талисман», строительство осуществляется со всеми нормами и правилами. В ООО СЗ «СИТИ Проект» подчеркнули, что за строительством систематически осуществляется контроль со стороны компетентных органов.
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