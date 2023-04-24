24 апреля 2023

В Перми над детской площадкой навис строительный кран. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Башенный кран работает вплотную к детской площадке Фото:

В Перми строительство ЖК «Талисман» идет вплотную к детской площадке. Стрела башенного крана, который поднимает оборудование двигается над площадкой, где должны играть дети. Видео происходящего местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«По ул. Ким, 45 идут строительные работы. Стрела крана прямо над детской площадкой! Куда смотрят подрядчики и где безопасность наших детей», — возмущается автор видеозаписи.

Как сообщили URA.RU в отделе маркетинга компании-застройщика ЖК «Талисман», строительство осуществляется со всеми нормами и правилами. В ООО СЗ «СИТИ Проект» подчеркнули, что за строительством систематически осуществляется контроль со стороны компетентных органов.

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В Перми строительство ЖК «Талисман» идет вплотную к детской площадке. Стрела башенного крана, который поднимает оборудование двигается над площадкой, где должны играть дети. Видео происходящего местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь. Новости» в соцсети «ВКонтакте». «По ул. Ким, 45 идут строительные работы. Стрела крана прямо над детской площадкой! Куда смотрят подрядчики и где безопасность наших детей», — возмущается автор видеозаписи. Как сообщили URA.RU в отделе маркетинга компании-застройщика ЖК «Талисман», строительство осуществляется со всеми нормами и правилами. В ООО СЗ «СИТИ Проект» подчеркнули, что за строительством систематически осуществляется контроль со стороны компетентных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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