24 апреля 2023

Строителям ХМАО упростят процедуру сдачи профэкзаменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Строящиеся детские сады Курган, кирпичная кладка, кирпичи, строитель, стройка
Центр создан для проведения экзаменов на соответствие профстандартам и квалификационным требованиям Фото:

В Сургуте начинает работать Центр оценки квалификации «Югра», в котором строители смогут проходить профессиональные экзамены. До этого момента в регионе действовал единственный подобный центр в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил директор ЦОК и эксперт в сфере строительства Сергей Чабан.

«Собственный югорский ЦОК открывается впервые. До этого момента в ХМАО работали лишь филиалы из других регионов. Сам центр уполномочен выдавать свидетельства о независимой оценке квалификации, а также среди прочего он взаимодействует с апелляционной комиссией Совета по профессиональным квалификациям в строительстве по жалобам соискателей», — поясняет Чабан.

Во время независимой оценки квалификации сотрудники проходят экзамен на соответствие профстандартам и квалификационным требованиям. «Это дает возможность повысить качество кадров и добиться роста профессионализма работников. Как результат, происходит повышение конкурентоспособности экономики страны в целом», — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительные компании ХМАО избавят от «мертвых душ» — специалистов, которые формально числятся на предприятиях. Проблему поможет решить федеральная программа независимой оценки квалификации, которая стала обязательной прошлой осенью.

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В Сургуте начинает работать Центр оценки квалификации «Югра», в котором строители смогут проходить профессиональные экзамены. До этого момента в регионе действовал единственный подобный центр в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил директор ЦОК и эксперт в сфере строительства Сергей Чабан. «Собственный югорский ЦОК открывается впервые. До этого момента в ХМАО работали лишь филиалы из других регионов. Сам центр уполномочен выдавать свидетельства о независимой оценке квалификации, а также среди прочего он взаимодействует с апелляционной комиссией Совета по профессиональным квалификациям в строительстве по жалобам соискателей», — поясняет Чабан. Во время независимой оценки квалификации сотрудники проходят экзамен на соответствие профстандартам и квалификационным требованиям. «Это дает возможность повысить качество кадров и добиться роста профессионализма работников. Как результат, происходит повышение конкурентоспособности экономики страны в целом», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что строительные компании ХМАО избавят от «мертвых душ» — специалистов, которые формально числятся на предприятиях. Проблему поможет решить федеральная программа независимой оценки квалификации, которая стала обязательной прошлой осенью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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