Строителям ХМАО упростят процедуру сдачи профэкзаменов

25 апреля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Центр создан для проведения экзаменов на соответствие профстандартам и квалификационным требованиям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Сургуте начинает работать Центр оценки квалификации «Югра», в котором строители смогут проходить профессиональные экзамены. До этого момента в регионе действовал единственный подобный центр в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил директор ЦОК и эксперт в сфере строительства Сергей Чабан. «Собственный югорский ЦОК открывается впервые. До этого момента в ХМАО работали лишь филиалы из других регионов. Сам центр уполномочен выдавать свидетельства о независимой оценке квалификации, а также среди прочего он взаимодействует с апелляционной комиссией Совета по профессиональным квалификациям в строительстве по жалобам соискателей», — поясняет Чабан. Во время независимой оценки квалификации сотрудники проходят экзамен на соответствие профстандартам и квалификационным требованиям. «Это дает возможность повысить качество кадров и добиться роста профессионализма работников. Как результат, происходит повышение конкурентоспособности экономики страны в целом», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что строительные компании ХМАО избавят от «мертвых душ» — специалистов, которые формально числятся на предприятиях. Проблему поможет решить федеральная программа независимой оценки квалификации, которая стала обязательной прошлой осенью.

В Сургуте начинает работать Центр оценки квалификации «Югра», в котором строители смогут проходить профессиональные экзамены. До этого момента в регионе действовал единственный подобный центр в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил директор ЦОК и эксперт в сфере строительства Сергей Чабан. «Собственный югорский ЦОК открывается впервые. До этого момента в ХМАО работали лишь филиалы из других регионов. Сам центр уполномочен выдавать свидетельства о независимой оценке квалификации, а также среди прочего он взаимодействует с апелляционной комиссией Совета по профессиональным квалификациям в строительстве по жалобам соискателей», — поясняет Чабан. Во время независимой оценки квалификации сотрудники проходят экзамен на соответствие профстандартам и квалификационным требованиям. «Это дает возможность повысить качество кадров и добиться роста профессионализма работников. Как результат, происходит повышение конкурентоспособности экономики страны в целом», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что строительные компании ХМАО избавят от «мертвых душ» — специалистов, которые формально числятся на предприятиях. Проблему поможет решить федеральная программа независимой оценки квалификации, которая стала обязательной прошлой осенью.