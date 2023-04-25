Свердловчане массово скупают участки земли

Спрос на земельные участки в Свердловской области вырос на 23,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Земельные участки выросли в цене на 5,3% Фото:

Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области по сравнению с 2022 годом вырос почти на четверть (на 23,4%). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса Avito.

«Свердловской области количество объявлений выросло на 1,1%, а объем спроса увеличился на 23,4%», — говорится в сообщении компании. Исследования проводили, анализируя объявления на сервисе.

Там подчеркнули, что в целом по России незначительно (на 2,5%) выросло предложение в сфере земельных участков. Спрос же вырос в два раза больше. Аналитики отмечают, что земельные участки стали дороже по стране на 5,3%. В Свердловской области они подорожали более значительно в первом квартале 2023 года — на 14,3%. Средняя цена составила 400 тысяч рублей.

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Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области по сравнению с 2022 годом вырос почти на четверть (на 23,4%). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса Avito. «Свердловской области количество объявлений выросло на 1,1%, а объем спроса увеличился на 23,4%», — говорится в сообщении компании. Исследования проводили, анализируя объявления на сервисе. Там подчеркнули, что в целом по России незначительно (на 2,5%) выросло предложение в сфере земельных участков. Спрос же вырос в два раза больше. Аналитики отмечают, что земельные участки стали дороже по стране на 5,3%. В Свердловской области они подорожали более значительно в первом квартале 2023 года — на 14,3%. Средняя цена составила 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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