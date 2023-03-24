В Ливане восхитились тактикой России в СВО

Al Binaa: благодаря особой тактике Россия понесет наименьшие потери на Украине

25 марта 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

В Ливане отметили тактику передислокации ВС РФ на спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благодаря передислокации войск Россия сохранит жизни личного состава и воспрепятствует наступлению Киева. Такое мнение высказал обозреватель Мухаммад Садык аль-Хусейни в своей статье для издания Al Binaa. «Россия прибегла к особой тактике на Украине: передислокации собственных войск. Эта тактика уже доказала свою эффективность в битвах на протяжении всей истории человечества», — пишет автор статьи. Ранее URA.RU сообщало, что тактика российской армии может сорвать крупное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском и запорожском направлениях, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В то же время Киев прибегает к терактам и госпереворотам для борьбы с Москвой, отметили РИА Новости.

Благодаря передислокации войск Россия сохранит жизни личного состава и воспрепятствует наступлению Киева. Такое мнение высказал обозреватель Мухаммад Садык аль-Хусейни в своей статье для издания Al Binaa. «Россия прибегла к особой тактике на Украине: передислокации собственных войск. Эта тактика уже доказала свою эффективность в битвах на протяжении всей истории человечества», — пишет автор статьи. Ранее URA.RU сообщало, что тактика российской армии может сорвать крупное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском и запорожском направлениях, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В то же время Киев прибегает к терактам и госпереворотам для борьбы с Москвой, отметили РИА Новости.