Благодаря передислокации войск Россия сохранит жизни личного состава и воспрепятствует наступлению Киева. Такое мнение высказал обозреватель Мухаммад Садык аль-Хусейни в своей статье для издания Al Binaa.
«Россия прибегла к особой тактике на Украине: передислокации собственных войск. Эта тактика уже доказала свою эффективность в битвах на протяжении всей истории человечества», —
Ранее URA.RU сообщало, что тактика российской армии может сорвать крупное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском и запорожском направлениях, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В то же время Киев прибегает к терактам и госпереворотам для борьбы с Москвой, отметили РИА Новости.
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