Медведев: главная цель РФ — разгромить врагов и вернуть земли

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Россия должна вернуть утраченные земли, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главная задача России состоит в возвращении земель и уничтожении врагов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наша главная задача <…>: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу <…> Мы должны вернуть, наконец, все наши земли», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Россия должна навсегда защитить своих людей.

Ранее Медведев отмечал, что Россия является героической страной. Все, кто помогает российской армии — герои, подчеркнул заместитель председателя Совбеза. 24 марта он заявил, что Генштаб Вооруженных сил России готовит свои решения в ответ на подготовку ВСУ к контрнаступлению, передает RT.

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Главная задача России состоит в возвращении земель и уничтожении врагов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Наша главная задача <…>: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу <…> Мы должны вернуть, наконец, все наши земли», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Россия должна навсегда защитить своих людей. Ранее Медведев отмечал, что Россия является героической страной. Все, кто помогает российской армии — герои, подчеркнул заместитель председателя Совбеза. 24 марта он заявил, что Генштаб Вооруженных сил России готовит свои решения в ответ на подготовку ВСУ к контрнаступлению, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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