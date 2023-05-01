Медведев: главная цель РФ — разгромить врагов и вернуть земли

01 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Россия должна вернуть утраченные земли, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главная задача России состоит в возвращении земель и уничтожении врагов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Наша главная задача <…>: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу <…> Мы должны вернуть, наконец, все наши земли», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что Россия должна навсегда защитить своих людей. Ранее Медведев отмечал, что Россия является героической страной. Все, кто помогает российской армии — герои, подчеркнул заместитель председателя Совбеза. 24 марта он заявил, что Генштаб Вооруженных сил России готовит свои решения в ответ на подготовку ВСУ к контрнаступлению, передает RT.

Главная задача России состоит в возвращении земель и уничтожении врагов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Наша главная задача <…>: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу <…> Мы должны вернуть, наконец, все наши земли», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Россия должна навсегда защитить своих людей. Ранее Медведев отмечал, что Россия является героической страной. Все, кто помогает российской армии — герои, подчеркнул заместитель председателя Совбеза. 24 марта он заявил, что Генштаб Вооруженных сил России готовит свои решения в ответ на подготовку ВСУ к контрнаступлению, передает RT.