Медведев: главная цель РФ — разгромить врагов и вернуть земли

Главная задача России состоит в возвращении земель и уничтожении врагов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Наша главная задача <…>: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу <…> Мы должны вернуть, наконец, все наши земли», — написал Медведев в своем
Ранее Медведев отмечал, что Россия является героической страной. Все, кто помогает российской армии — герои, подчеркнул заместитель председателя Совбеза. 24 марта он заявил, что Генштаб Вооруженных сил России готовит свои решения в ответ на подготовку ВСУ к контрнаступлению, передает RT.
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