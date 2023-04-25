Медведев призвал Пентагон спрятать от Байдена ядерный чемоданчик

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
После победы Джо Байдена на выборах для него необходимо создать фальшивый ядерный чемоданчик, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Американские военные после объявления президентом США Джо Байденом выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году должны позаботиться о создании фальшивого ядерного чемоданчика для избежания неприятных последствий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«На месте военных США я бы создал бутафорский ядерный чемодан», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такое решение будет верным в случае победы Байдена на выборах президента США в 2024 году, так как оно обезопасит мир от неприятных последствий.

Ранее Джо Байден подтвердил свое участие в выборах президента США. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.

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Американские военные после объявления президентом США Джо Байденом выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году должны позаботиться о создании фальшивого ядерного чемоданчика для избежания неприятных последствий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «На месте военных США я бы создал бутафорский ядерный чемодан», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такое решение будет верным в случае победы Байдена на выборах президента США в 2024 году, так как оно обезопасит мир от неприятных последствий. Ранее Джо Байден подтвердил свое участие в выборах президента США. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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