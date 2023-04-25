Медведев призвал Пентагон спрятать от Байдена ядерный чемоданчик

Американские военные после объявления президентом США Джо Байденом выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году должны позаботиться о создании фальшивого ядерного чемоданчика для избежания неприятных последствий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«На месте военных США я бы создал бутафорский ядерный чемодан», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такое решение будет верным в случае победы Байдена на выборах президента США в 2024 году, так как оно обезопасит мир от неприятных последствий.
Ранее Джо Байден подтвердил свое участие в выборах президента США. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.
Американские военные после объявления президентом США Джо Байденом выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году должны позаботиться о создании фальшивого ядерного чемоданчика для избежания неприятных последствий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «На месте военных США я бы создал бутафорский ядерный чемодан», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такое решение будет верным в случае победы Байдена на выборах президента США в 2024 году, так как оно обезопасит мир от неприятных последствий. Ранее Джо Байден подтвердил свое участие в выборах президента США. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.