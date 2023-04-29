Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу

30 апреля 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев не понимает почему его запись про Польшу в twitter ограничена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу. Редакция социальной сети ограничила показ записи Медведева и переопубликовала сообщение в российском аккаунте на нескольких языках, в том числе на польском. «Администрация „Твиттера“ ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь. И как вам такое?» — написал Дмитрий Медведев в ответ на ограничения Twitter его поста. Он удивился, почему пост про Польшу не показывается, а призывы уничтожить Россию существуют в рамках правил. Ранее Дмитрий Медведев, комментируя захват польскими властями школы при Посольстве России в Варшаве, написал в Twitter, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. «Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», — передает МК .

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу. Редакция социальной сети ограничила показ записи Медведева и переопубликовала сообщение в российском аккаунте на нескольких языках, в том числе на польском. «Администрация „Твиттера“ ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь. И как вам такое?» — написал Дмитрий Медведев в ответ на ограничения Twitter его поста. Он удивился, почему пост про Польшу не показывается, а призывы уничтожить Россию существуют в рамках правил. Ранее Дмитрий Медведев, комментируя захват польскими властями школы при Посольстве России в Варшаве, написал в Twitter, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. «Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», — передает МК.