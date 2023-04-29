29 апреля 2023

Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев не понимает почему его запись про Польшу в twitter ограничена Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу. Редакция социальной сети ограничила показ записи Медведева и переопубликовала сообщение в российском аккаунте на нескольких языках, в том числе на польском.

«Администрация „Твиттера“ ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь. И как вам такое?» — написал Дмитрий Медведев в ответ на ограничения Twitter его поста. Он удивился, почему пост про Польшу не показывается, а призывы уничтожить Россию существуют в рамках правил.

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя захват польскими властями школы при Посольстве России в Варшаве, написал в Twitter, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. «Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», — передает МК.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу. Редакция социальной сети ограничила показ записи Медведева и переопубликовала сообщение в российском аккаунте на нескольких языках, в том числе на польском. «Администрация „Твиттера“ ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь. И как вам такое?» — написал Дмитрий Медведев в ответ на ограничения Twitter его поста. Он удивился, почему пост про Польшу не показывается, а призывы уничтожить Россию существуют в рамках правил. Ранее Дмитрий Медведев, комментируя захват польскими властями школы при Посольстве России в Варшаве, написал в Twitter, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. «Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», — передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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