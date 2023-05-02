В Екатеринбурге стартовал пляжный сезон

В Екатеринбурге в сети термальных курортов «Баден-Баден» открылся пляж

03 мая 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Песчаный пляж Baden beach готов принимать гостей в жаркую погоду (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге в сети термальных курортов «Баден-Баден» стартовал пляжный сезон. С сегодняшнего дня там стал доступен песчаный пляж Baden beach. Об этом URA.RU рассказали представители «Baden family». «Сегодня во всем мире отмечается Международный день солнца! Значит, пора на самых законных солнечных основаниях открыть пляжный сезон, обзавестись первым весенним загаром и просто открыто подставить свое счастливое лицо под нежные лучи», — сообщили в пресс-службе. Песчаный пляж Baden beach находится на самом высоком месте комплекса «Баден-Баден», который расположен на Уктусе. Для посетителей доступны 100 шезлонгов и зонтики, для детей предусмотрены песочница и два батута. Ранее в Екатеринбурге появилась вакансия профессионального отдыхателя с зарплатой 70 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит посещение термальных курортов сети «Баден-Баден» (г. Реж, с. Еткуль, Уктус), купание в бассейнах, посещение бань и саун, СПА и другое.

В Екатеринбурге в сети термальных курортов «Баден-Баден» стартовал пляжный сезон. С сегодняшнего дня там стал доступен песчаный пляж Baden beach. Об этом URA.RU рассказали представители «Baden family». «Сегодня во всем мире отмечается Международный день солнца! Значит, пора на самых законных солнечных основаниях открыть пляжный сезон, обзавестись первым весенним загаром и просто открыто подставить свое счастливое лицо под нежные лучи», — сообщили в пресс-службе. Песчаный пляж Baden beach находится на самом высоком месте комплекса «Баден-Баден», который расположен на Уктусе. Для посетителей доступны 100 шезлонгов и зонтики, для детей предусмотрены песочница и два батута. Ранее в Екатеринбурге появилась вакансия профессионального отдыхателя с зарплатой 70 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит посещение термальных курортов сети «Баден-Баден» (г. Реж, с. Еткуль, Уктус), купание в бассейнах, посещение бань и саун, СПА и другое.