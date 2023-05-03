Главный терапевт Пермского края рассказала, как работать на огороде без вреда для здоровья

Доктор Корягина советует пермякам работать на даче с перерывами и не забывать про лекарства

03 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Урожай можно вырастить и не сорвав спину на грядке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед началом работ на своем дачном участке главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует принять все необходимые лекарства и действовать по плану. Кроме того, важно делать перерывы. Своими советами врач поделилась в социальных сетях. «Нужно в первую очередь адекватно оценить свои силы, понять свое состояние и принять все препараты, которые необходимы на постоянной основе. Нужно спланировать работы, которые будут соответствовать вашей физической форме, и выбрать те, которые противопоказаны», — пишет доктор медицинских наук. По словам Корягиной, важно не пытаться переделать все, что накопилось за зиму за одну неделю. В работе важно каждый час делать перерывы на 10-15 минут, а если вы давно не занимались физической активностью, то исключить подъем тяжестей и длительную работу в наклон. Врач обращает внимание на обязательное использование в саду перчаток — они защитят от мозолей и проникновения инфекций. Ранее Наталья Корягина делилась рецептом шашлыка, который будет полезен для здоровья. По ее словам, главным ингредиентом блюда должны быть овощи.

Перед началом работ на своем дачном участке главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует принять все необходимые лекарства и действовать по плану. Кроме того, важно делать перерывы. Своими советами врач поделилась в социальных сетях. «Нужно в первую очередь адекватно оценить свои силы, понять свое состояние и принять все препараты, которые необходимы на постоянной основе. Нужно спланировать работы, которые будут соответствовать вашей физической форме, и выбрать те, которые противопоказаны», — пишет доктор медицинских наук. По словам Корягиной, важно не пытаться переделать все, что накопилось за зиму за одну неделю. В работе важно каждый час делать перерывы на 10-15 минут, а если вы давно не занимались физической активностью, то исключить подъем тяжестей и длительную работу в наклон. Врач обращает внимание на обязательное использование в саду перчаток — они защитят от мозолей и проникновения инфекций. Ранее Наталья Корягина делилась рецептом шашлыка, который будет полезен для здоровья. По ее словам, главным ингредиентом блюда должны быть овощи.