Главный терапевт Пермского края рассказала, как работать на огороде без вреда для здоровья

Доктор Корягина советует пермякам работать на даче с перерывами и не забывать про лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, помидоры, огород, сад, теплица
Урожай можно вырастить и не сорвав спину на грядке Фото:

Перед началом работ на своем дачном участке главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует принять все необходимые лекарства и действовать по плану. Кроме того, важно делать перерывы. Своими советами врач поделилась в социальных сетях.

«Нужно в первую очередь адекватно оценить свои силы, понять свое состояние и принять все препараты, которые необходимы на постоянной основе. Нужно спланировать работы, которые будут соответствовать вашей физической форме, и выбрать те, которые противопоказаны», — пишет доктор медицинских наук.

По словам Корягиной, важно не пытаться переделать все, что накопилось за зиму за одну неделю. В работе важно каждый час делать перерывы на 10-15 минут, а если вы давно не занимались физической активностью, то исключить подъем тяжестей и длительную работу в наклон. Врач обращает внимание на обязательное использование в саду перчаток — они защитят от мозолей и проникновения инфекций.

Ранее Наталья Корягина делилась рецептом шашлыка, который будет полезен для здоровья. По ее словам, главным ингредиентом блюда должны быть овощи.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перед началом работ на своем дачном участке главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует принять все необходимые лекарства и действовать по плану. Кроме того, важно делать перерывы. Своими советами врач поделилась в социальных сетях. «Нужно в первую очередь адекватно оценить свои силы, понять свое состояние и принять все препараты, которые необходимы на постоянной основе. Нужно спланировать работы, которые будут соответствовать вашей физической форме, и выбрать те, которые противопоказаны», — пишет доктор медицинских наук. По словам Корягиной, важно не пытаться переделать все, что накопилось за зиму за одну неделю. В работе важно каждый час делать перерывы на 10-15 минут, а если вы давно не занимались физической активностью, то исключить подъем тяжестей и длительную работу в наклон. Врач обращает внимание на обязательное использование в саду перчаток — они защитят от мозолей и проникновения инфекций. Ранее Наталья Корягина делилась рецептом шашлыка, который будет полезен для здоровья. По ее словам, главным ингредиентом блюда должны быть овощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...