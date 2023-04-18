Марочко: ВСУ обстреляли свои же позиции в Артемовске

18 апреля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по своим позициям в Бахмуте, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар по собственным позициям на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На юго-западе населенного пункта Артемовск по позициям вооруженных формирований Украины, расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО с северо-западного направления», — заявил Андрей Марочко, его слова передает ТАСС. По данным подполковника, ВСУ, предположительно, открыли огонь из района населенного пункта Богдановка. Он находится на украинской стороне конфликта. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Решающую роль в них играют бойцы ЧВК «Вагнер». К 31 декабря солдаты военной компании прорвали линию городской обороны. После этого в городе начались уличные бои. Спустя четыре месяца основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил флаг на здание администрации ночью, передает RT. На данный момент в Бахмуте еще остаются украинские силы.

ВСУ нанесли удар по собственным позициям на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На юго-западе населенного пункта Артемовск по позициям вооруженных формирований Украины, расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО с северо-западного направления», — заявил Андрей Марочко, его слова передает ТАСС. По данным подполковника, ВСУ, предположительно, открыли огонь из района населенного пункта Богдановка. Он находится на украинской стороне конфликта. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Решающую роль в них играют бойцы ЧВК «Вагнер». К 31 декабря солдаты военной компании прорвали линию городской обороны. После этого в городе начались уличные бои. Спустя четыре месяца основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил флаг на здание администрации ночью, передает RT. На данный момент в Бахмуте еще остаются украинские силы.