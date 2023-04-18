Марочко: ВСУ обстреляли свои же позиции в Артемовске

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ВСУ нанесли удар по своим позициям в Бахмуте, заявил Андрей Марочко
ВСУ нанесли удар по своим позициям в Бахмуте, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по собственным позициям на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На юго-западе населенного пункта Артемовск по позициям вооруженных формирований Украины, расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО с северо-западного направления», — заявил Андрей Марочко, его слова передает ТАСС. По данным подполковника, ВСУ, предположительно, открыли огонь из района населенного пункта Богдановка. Он находится на украинской стороне конфликта.

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Решающую роль в них играют бойцы ЧВК «Вагнер». К 31 декабря солдаты военной компании прорвали линию городской обороны. После этого в городе начались уличные бои. Спустя четыре месяца основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил флаг на здание администрации ночью, передает RT. На данный момент в Бахмуте еще остаются украинские силы.

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ВСУ нанесли удар по собственным позициям на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На юго-западе населенного пункта Артемовск по позициям вооруженных формирований Украины, расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО с северо-западного направления», — заявил Андрей Марочко, его слова передает ТАСС. По данным подполковника, ВСУ, предположительно, открыли огонь из района населенного пункта Богдановка. Он находится на украинской стороне конфликта. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Решающую роль в них играют бойцы ЧВК «Вагнер». К 31 декабря солдаты военной компании прорвали линию городской обороны. После этого в городе начались уличные бои. Спустя четыре месяца основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города. Он водрузил флаг на здание администрации ночью, передает RT. На данный момент в Бахмуте еще остаются украинские силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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