Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Audi врезалась в легковушку после чего попала в отбойник и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Audi врезался в попутную машину, после чего допустил наезд на бордюр и ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки», -сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.
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