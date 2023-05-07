07 мая 2023

В Екатеринбурге легковушка попала в ДТП и перевернулась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге Audi врезалась в легковушку после чего попала в отбойник и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Audi врезался в попутную машину, после чего допустил наезд на бордюр и ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки», -сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.

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В Екатеринбурге Audi врезалась в легковушку после чего попала в отбойник и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Audi врезался в попутную машину, после чего допустил наезд на бордюр и ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки», -сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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