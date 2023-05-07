В Екатеринбурге легковушка попала в ДТП и перевернулась. Фото

07 мая 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге Audi врезалась в легковушку после чего попала в отбойник и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Audi врезался в попутную машину, после чего допустил наезд на бордюр и ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки», -сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге Audi врезалась в легковушку после чего попала в отбойник и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Audi врезался в попутную машину, после чего допустил наезд на бордюр и ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки», -сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 7 мая на Объездной дороге. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.