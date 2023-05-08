Для волонтеров, спасающих Свердловскую область от пожаров, открыли пункты помощи. Инфографика

09 мая 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

В населенных пунктах Свердловской области появились новые пункты помощи погорельцам Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На территории Свердловской области разметили пункты сбора помощи для волонтеров, участвующих в тушении пожаров. URA.RU подготовило актуальные адреса, куда неравнодушные свердловчане могут принести товары первой необходимости. Пункт сбора помощи открыли на территории Березовского. Там сбор проходит по улице Молодежной, 1. Ориентир — магазин «Фасоль». В Рефтинском местным жителям необходимо предварительно связаться со старшей по поселку Еленой. Сбор помощи у Новомариинской плотины стартовал в Ревде. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области бушуют пожары. Огнем отхвачено несколько тысяч га земли. Сотни людей остались без домов. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU. Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU

На территории Свердловской области разметили пункты сбора помощи для волонтеров, участвующих в тушении пожаров. URA.RU подготовило актуальные адреса, куда неравнодушные свердловчане могут принести товары первой необходимости. Пункт сбора помощи открыли на территории Березовского. Там сбор проходит по улице Молодежной, 1. Ориентир — магазин «Фасоль». В Рефтинском местным жителям необходимо предварительно связаться со старшей по поселку Еленой. Сбор помощи у Новомариинской плотины стартовал в Ревде. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области бушуют пожары. Огнем отхвачено несколько тысяч га земли. Сотни людей остались без домов. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.