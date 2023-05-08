На территории Свердловской области разметили пункты сбора помощи для волонтеров, участвующих в тушении пожаров. URA.RU подготовило актуальные адреса, куда неравнодушные свердловчане могут принести товары первой необходимости.
Пункт сбора помощи открыли на территории Березовского. Там сбор проходит по улице Молодежной, 1. Ориентир — магазин «Фасоль». В Рефтинском местным жителям необходимо предварительно связаться со старшей по поселку Еленой. Сбор помощи у Новомариинской плотины стартовал в Ревде.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области бушуют пожары. Огнем отхвачено несколько тысяч га земли. Сотни людей остались без домов. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.
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