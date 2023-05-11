В Тракторозаводском районе Челябинска появится новый детский сад. Фото

12 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Детсад №2 появится вблизи земель, которые мэрия выставила на аукцион под новый ЖК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска в Чурилово в микрорайоне «Яблочный» рядом с землей под новый ЖК, который недавно мэрия выставила на аукцион, построят детский сад на 150 мест. Проект был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра. «Строительство детского сада № 2 в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района города Челябинска. Застройщик — „Челябстройзаказчик“. Дата заключения экспертизы — 12 мая 2023», — говорится на сайте. Детский сад №2 появится в микрорайоне Яблочный по улице Конструктора Духова. Общеобразовательное дошкольное учреждение возведут между 7-м,11-м и 13-м домами. Детсад предполагает наличие всего необходимого, в том числе игровой, спальни, буфета, зала для музыкальных занятий и помещения для занятий спортом. Помимо этого, будет благоустроена прилегающая территория для спокойных и подвижных игр с игровыми и спортивными комплексами, теневыми навесами. В 2021 году Управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства детского сада. Победителем стала компания ООО «Архитектурная мастерская Маркштетера». Фирма разработала проект строительства и провела изыскательные работы за 2,8 млн рублей. Ранее мэрия Челябинска объявила торги на аренду земли под строительство высоток в Чурилово. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составил 7 млн 110 тысяч рублей. Начало торгов намечено на 8 июня 2023. Детский сад №2 появится в микрорайоне Яблочный по улице Конструктора Духова Фото: Яндекс.карты Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тракторозаводском районе Челябинска в Чурилово в микрорайоне «Яблочный» рядом с землей под новый ЖК, который недавно мэрия выставила на аукцион, построят детский сад на 150 мест. Проект был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра. «Строительство детского сада № 2 в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района города Челябинска. Застройщик — „Челябстройзаказчик“. Дата заключения экспертизы — 12 мая 2023», — говорится на сайте. Детский сад №2 появится в микрорайоне Яблочный по улице Конструктора Духова. Общеобразовательное дошкольное учреждение возведут между 7-м,11-м и 13-м домами. Детсад предполагает наличие всего необходимого, в том числе игровой, спальни, буфета, зала для музыкальных занятий и помещения для занятий спортом. Помимо этого, будет благоустроена прилегающая территория для спокойных и подвижных игр с игровыми и спортивными комплексами, теневыми навесами. В 2021 году Управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства детского сада. Победителем стала компания ООО «Архитектурная мастерская Маркштетера». Фирма разработала проект строительства и провела изыскательные работы за 2,8 млн рублей. Ранее мэрия Челябинска объявила торги на аренду земли под строительство высоток в Чурилово. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составил 7 млн 110 тысяч рублей. Начало торгов намечено на 8 июня 2023.