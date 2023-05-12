Жительница Пермского края избивала свою несовершеннолетнюю дочь

Несовершеннолетнюю дочь систематически избивала родная мать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Александровска (Пермский край) систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, в период с июня 2022 года по февраль 2023 года подозреваемая систематически избивала свою дочь 2010 года рождения, причиняя ей физическую боль и психологические страдания», — сообщается в ведомстве. О преступлении стало известно после обращения родственницы девочки в следственные органы.

Сейчас ребенка воспитывают родственники. Против 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего».