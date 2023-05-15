Россия обвинила Запад в провокации из-за отравления Навального и Скрипалей

15 мая 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Отравления Скрипалей и Навального являются провокацией Запада, заявил Кирилл Лысогорский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и политика Алексея Навального являются провокацией Запада. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, который возглавляет российскую делегацию на открывшейся в понедельник 5-й Обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Начиная с 2018 года „коллективным Западом“ на площадке ОЗХО развернута масштабная антироссийская кампания дезинформации с ничем не обоснованными обвинениями в адрес РФ в мнимых „отравлениях“ отца и дочери Скрипалей, а также Навального», — заявил Кирилл Лысогорский. Его слова приводятся на сайте ОЗХО . Лысогорский отметил, что российская сторона рассматривает подобные случаи как провокацию, ведь ряд стран «выступает с бездоказательными обвинениями» в адрес России, а также отказывается работать с российскими спецслужбами для выяснения произошедшего в каждом из случаев. Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Навального привезли в одну из больниц Омска, после чего отправили в клинику в Германии. По мнению западных ученых, у него нашли следы яда из группы «Новичок». Разведка США обвинила ФСБ России в отравлении Навального.



Сергея Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Лондон обвинил в этом российские спецслужбы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и политика Алексея Навального являются провокацией Запада. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, который возглавляет российскую делегацию на открывшейся в понедельник 5-й Обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Начиная с 2018 года „коллективным Западом“ на площадке ОЗХО развернута масштабная антироссийская кампания дезинформации с ничем не обоснованными обвинениями в адрес РФ в мнимых „отравлениях“ отца и дочери Скрипалей, а также Навального», — заявил Кирилл Лысогорский. Его слова приводятся на сайте ОЗХО. Лысогорский отметил, что российская сторона рассматривает подобные случаи как провокацию, ведь ряд стран «выступает с бездоказательными обвинениями» в адрес России, а также отказывается работать с российскими спецслужбами для выяснения произошедшего в каждом из случаев. Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Навального привезли в одну из больниц Омска, после чего отправили в клинику в Германии. По мнению западных ученых, у него нашли следы яда из группы «Новичок». Разведка США обвинила ФСБ России в отравлении Навального. Сергея Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Лондон обвинил в этом российские спецслужбы.