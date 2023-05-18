SHOT: в Казани подожгли железнодорожную технику

Неизвестные подожгли четыре релейних шкафа (специальная конструкция, предназначенная для размещения вне помещений аппаратуры систем — прим. URA.RU) в Казани. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. <…> На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка», — говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские не смогли выйти на след злоумышленника. Из-за ЧП пять грузовых поездов не смогли прибыть вовремя.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Казанское линейное управление МВД России на транспорте. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!