SHOT: в Казани подожгли железнодорожную технику

18 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы не смогли выйти на след злоумышленников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные подожгли четыре релейних шкафа (специальная конструкция, предназначенная для размещения вне помещений аппаратуры систем — прим. URA.RU) в Казани. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. <…> На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка», — говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские не смогли выйти на след злоумышленника. Из-за ЧП пять грузовых поездов не смогли прибыть вовремя. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Казанское линейное управление МВД России на транспорте. Ответ ожидается.

Неизвестные подожгли четыре релейних шкафа (специальная конструкция, предназначенная для размещения вне помещений аппаратуры систем — прим. URA.RU) в Казани. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. <…> На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка», — говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские не смогли выйти на след злоумышленника. Из-за ЧП пять грузовых поездов не смогли прибыть вовремя. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Казанское линейное управление МВД России на транспорте. Ответ ожидается.