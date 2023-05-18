SHOT: в Казани подожгли железнодорожную технику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, фсин россии, пожарная охрана уис
Правоохранительные органы не смогли выйти на след злоумышленников Фото:

Неизвестные подожгли четыре релейних шкафа (специальная конструкция, предназначенная для размещения вне помещений аппаратуры систем — прим. URA.RU) в Казани. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. <…> На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка», — говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские не смогли выйти на след злоумышленника. Из-за ЧП пять грузовых поездов не смогли прибыть вовремя.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Казанское линейное управление МВД России на транспорте. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестные подожгли четыре релейних шкафа (специальная конструкция, предназначенная для размещения вне помещений аппаратуры систем — прим. URA.RU) в Казани. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. <…> На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка», — говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские не смогли выйти на след злоумышленника. Из-за ЧП пять грузовых поездов не смогли прибыть вовремя. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Казанское линейное управление МВД России на транспорте. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...