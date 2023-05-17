Глава Перми рассказал о планах борьбы с подростковыми бандами

Мэр Перми Алексей Демкин поделился планами создать подростковые пространства в городских торговых центрах. Это, по мнению главы, поможет занять подростков и отвлечь их от безделья и соответствующих негативных последствий. Об этом Демкин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«У нас возникла идея сделать этот досуг более организованным и создать на базе ТЦ специальные подростковые пространства» — написал мэр. Пространства наполнят разнообразными развивающими и досуговыми мероприятиями, которые были бы интересны подросткам.
Также чиновник добавил, что администрации магазинов готовы предоставить оборудование и помещения. Со своей стороны мэрия пообещала предоставить организацию самих мероприятий. С июня власти начнут работать с ТЦ «Планета».
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