17 мая 2023

Глава Перми рассказал о планах борьбы с подростковыми бандами

Мэр Перми Алексей Демкин планирует создать подростковые пространства в ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Мэр Перми заявил, что руководители точек в ТЦ одобрили инициативу Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин поделился планами создать подростковые пространства в городских торговых центрах. Это, по мнению главы, поможет занять подростков и отвлечь их от безделья и соответствующих негативных последствий. Об этом Демкин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«У нас возникла идея сделать этот досуг более организованным и создать на базе ТЦ специальные подростковые пространства» — написал мэр. Пространства наполнят разнообразными развивающими и досуговыми мероприятиями, которые были бы интересны подросткам.

Также чиновник добавил, что администрации магазинов готовы предоставить оборудование и помещения. Со своей стороны мэрия пообещала предоставить организацию самих мероприятий. С июня власти начнут работать с ТЦ «Планета».

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Мэр Перми Алексей Демкин поделился планами создать подростковые пространства в городских торговых центрах. Это, по мнению главы, поможет занять подростков и отвлечь их от безделья и соответствующих негативных последствий. Об этом Демкин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «У нас возникла идея сделать этот досуг более организованным и создать на базе ТЦ специальные подростковые пространства» — написал мэр. Пространства наполнят разнообразными развивающими и досуговыми мероприятиями, которые были бы интересны подросткам. Также чиновник добавил, что администрации магазинов готовы предоставить оборудование и помещения. Со своей стороны мэрия пообещала предоставить организацию самих мероприятий. С июня власти начнут работать с ТЦ «Планета».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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