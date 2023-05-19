Челябинские мэры получат советников по межнациональной политике

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Алексей Текслер. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер призвал не допускать ЧП на межнациональной почве Фото:

В каждом муниципалитете Челябинской области при его главе будет создан консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 19 мая на заседании Совета по реализации государственной национальной политики, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Также города и районы получат существенные транши на реализацию соответствующих программ.

«В этом году в Челябинске произошло несколько резонансных событий с участием выходцев из ближнего зарубежья. В сложившейся ситуации сегодня в каждом муниципалитете при главе должен быть консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям (такой, например, уже есть в Челябинске). В помощь муниципалитетам будет разработано типовое положение», — прокомментировали URA.RU решение губернатора в его пресс-службе.

Текслер напомнил, что областные власти поддерживают те муниципалитеты, где ведется системная работа в этом направлении. Уже в этом году выделено пять млн рублей пяти территориям на софинансирование муниципальных программ по национальной политике.

Губернатор, отметил, что важно больше не допустить подобные происшествия в регионе. Он попросил скорректировать и усилить работу всех ответственных структур и профильных ведомств и включиться в эту работу муниципалитеты и средства массовой информации.

«Новые вызовы и риски в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений требуют передового научного подхода. Прошу ректоров вузов подключиться к работе по формированию пула экспертов. Жду предложений в течение месяца для формирования экспертного совета», — добавил Текслер.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области Светлана Селиверстова также доложила о работе с диаспорами. По итогам доклада было отмечено, что нужно продолжить тесно работать землячествами.

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В каждом муниципалитете Челябинской области при его главе будет создан консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 19 мая на заседании Совета по реализации государственной национальной политики, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Также города и районы получат существенные транши на реализацию соответствующих программ. «В этом году в Челябинске произошло несколько резонансных событий с участием выходцев из ближнего зарубежья. В сложившейся ситуации сегодня в каждом муниципалитете при главе должен быть консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям (такой, например, уже есть в Челябинске). В помощь муниципалитетам будет разработано типовое положение», — прокомментировали URA.RU решение губернатора в его пресс-службе. Текслер напомнил, что областные власти поддерживают те муниципалитеты, где ведется системная работа в этом направлении. Уже в этом году выделено пять млн рублей пяти территориям на софинансирование муниципальных программ по национальной политике. Губернатор, отметил, что важно больше не допустить подобные происшествия в регионе. Он попросил скорректировать и усилить работу всех ответственных структур и профильных ведомств и включиться в эту работу муниципалитеты и средства массовой информации. «Новые вызовы и риски в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений требуют передового научного подхода. Прошу ректоров вузов подключиться к работе по формированию пула экспертов. Жду предложений в течение месяца для формирования экспертного совета», — добавил Текслер. Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области Светлана Селиверстова также доложила о работе с диаспорами. По итогам доклада было отмечено, что нужно продолжить тесно работать землячествами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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