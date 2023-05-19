Mash: в Костромской области спустя два месяца нашли тело участника группы Cream Soda

В Костромской области спустя два месяца нашли тело утонувшего в реке участника группы Cream Soda Аристарха Ухтомского. Об этом сообщает telegram-канал «Mash».
«Тело музыканта Аристарха Ухтомского, <…> найдено в Костромской области», — говорится в сообщении telegram-канала. С момента трагедии прошло два месяца.
Трагедия произошла в марте 2023 года. Тогда, основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) провалился под лед на Волге и погиб, передает «Ридус». Компания друзей отмечала день рождения на берегу Волги. Когда молодые люди возвращались домой, лед треснул и четыре человека упали в воду. Свиргунов и Ухтомский погибли. URA.RU приводило подробную сводку, что известно об инциденте.
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