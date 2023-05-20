20 мая 2023
19 мая 2023

Пермские бизнесмены массово избавляются от фотостудий. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотостудия Rosso. Екатеринбург, модель, фотосессия, фотомодель, фотостудия, rosso фотостудия
Пермские предприниматели избавляются от своих активов Фото:

Пермские бизнесмены стали продавать свои фотостудии. В конце апреля — начале мая текущего года на портале Avito появилось порядка десяти подобных объявлений.

«Продается готовый бизнес: стильная фотостудия в новом жилом комплексе „Ньютон“ (первый этаж). Площадь: 60 квадратных метров. Выручка: от 210 000 рублей при чистой прибыли в 100 000. Срок окупаемости проекта составит восемь месяцев. Причина продажи: уход в другое направление», — указано в одном из таких сообщений. Цена студий варьируется от 150 до 700 тысяч рублей в зависимости от расположения, площадей и имеющегося оборудования.

По мнению российских аналитиков, исследования которых можно найти в открытых источниках, сейчас бизнес, связанный с фотографией, находится в состоянии жесткой конкуренции. На рынок оказывает влияние и развитие цифровых технологий, которые стали более доступны. Это также подтверждают на правах анонимности собеседники URA.RU.

Ранее сообщалось о жителе Перми, который избавляется от творческого бизнеса. Горожанин за 170 тысяч рублей продавал действующее производство гипсовых форм и ароматических свечей. В качестве причины продажи он указывал нехватку времени.

Пермяки распродают городские фотостудии
Пермяки распродают городские фотостудии

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Пермские бизнесмены стали продавать свои фотостудии. В конце апреля — начале мая текущего года на портале Avito появилось порядка десяти подобных объявлений. «Продается готовый бизнес: стильная фотостудия в новом жилом комплексе „Ньютон“ (первый этаж). Площадь: 60 квадратных метров. Выручка: от 210 000 рублей при чистой прибыли в 100 000. Срок окупаемости проекта составит восемь месяцев. Причина продажи: уход в другое направление», — указано в одном из таких сообщений. Цена студий варьируется от 150 до 700 тысяч рублей в зависимости от расположения, площадей и имеющегося оборудования. По мнению российских аналитиков, исследования которых можно найти в открытых источниках, сейчас бизнес, связанный с фотографией, находится в состоянии жесткой конкуренции. На рынок оказывает влияние и развитие цифровых технологий, которые стали более доступны. Это также подтверждают на правах анонимности собеседники URA.RU. Ранее сообщалось о жителе Перми, который избавляется от творческого бизнеса. Горожанин за 170 тысяч рублей продавал действующее производство гипсовых форм и ароматических свечей. В качестве причины продажи он указывал нехватку времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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