Бастрыкин заинтересовался гибелью 3-летнего мальчика в свердловском поселке

21 мая 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклад от главы свердловского СК по факту смерти мальчика Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК Антолию Надбитову представить доклад о ходе расследования гибели трехлетнего Степы Елагина из поселка Ертарский, которого нашли на пепелище 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования дела по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика в Свердловской области. Глава регионального СК Анатолий Надбитов представит доклад о результатах проверки», — пишет ведомство в telegram-канале. Трехлетний Степа Елагин из Ертарского пропал 19 мая после пожара. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. 21 мая спасатели нашли мальчика мертвым. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. Силовики возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. По данным МВД, мальчик случайно поджег свой дом.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК Антолию Надбитову представить доклад о ходе расследования гибели трехлетнего Степы Елагина из поселка Ертарский, которого нашли на пепелище 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования дела по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика в Свердловской области. Глава регионального СК Анатолий Надбитов представит доклад о результатах проверки», — пишет ведомство в telegram-канале. Трехлетний Степа Елагин из Ертарского пропал 19 мая после пожара. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. 21 мая спасатели нашли мальчика мертвым. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. Силовики возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. По данным МВД, мальчик случайно поджег свой дом.