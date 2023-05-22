22 мая 2023

В центре Екатеринбурга обнаружили повешенный на дереве труп

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото:

В центре Екатеринбурга в парке обнаружили повешенный на дереве труп. Об этом рассказали очевидцы.

«Труп в парке. Молодой человек», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СК. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В центре Екатеринбурга в парке обнаружили повешенный на дереве труп. Об этом рассказали очевидцы. «Труп в парке. Молодой человек», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СК. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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