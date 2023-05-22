В центре Екатеринбурга обнаружили повешенный на дереве труп

На месте происшествия работают сотрудники полиции
В центре Екатеринбурга в парке обнаружили повешенный на дереве труп. Об этом рассказали очевидцы.
«Труп в парке. Молодой человек», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СК. На момент публикации ответ получить не удалось.
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