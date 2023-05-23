23 мая 2023

Боец чеченского спецназа «Ахмат» приехал к известному челябинскому политику. Фото

Боец «Ахмата» приехал в гости к Ольге Мухометьяровой в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Челябинской области. Челябинск, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова рассказала, что многие бойцы стали ей родными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец чеченского спецназа «Ахмат», раненый во время спецоперации на Украине, приехал к депутату заксобрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой. Об этом она сообщила в соцсетях.

«У меня в гостях в законодательном собрании Челябинской области был боец батальона „Ахмат“ Вагиз К. Я уже писала о его серьезном ранении и о том, как моя подруга посещала его в госпитале Санкт-Петербурга. Обговорили с бойцом возможность реабилитации и дальнейшего участия в СВО», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Она добавила, что боец подарил букет цветов. По словам депутата, многие военнослужащие за последнее время стали ей родными.

Ольга Мухометьярова собирала помощь для военнослужащих. В марте она вместе с семьей купила внедорожник для бойцов. В мае Мухометьярова лично посетила зону СВО с гуманитарным грузом, попав при этом под обстрел.

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Боец чеченского спецназа «Ахмат», раненый во время спецоперации на Украине, приехал к депутату заксобрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой. Об этом она сообщила в соцсетях. «У меня в гостях в законодательном собрании Челябинской области был боец батальона „Ахмат“ Вагиз К. Я уже писала о его серьезном ранении и о том, как моя подруга посещала его в госпитале Санкт-Петербурга. Обговорили с бойцом возможность реабилитации и дальнейшего участия в СВО», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Она добавила, что боец подарил букет цветов. По словам депутата, многие военнослужащие за последнее время стали ей родными. Ольга Мухометьярова собирала помощь для военнослужащих. В марте она вместе с семьей купила внедорожник для бойцов. В мае Мухометьярова лично посетила зону СВО с гуманитарным грузом, попав при этом под обстрел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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