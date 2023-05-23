Неадекватный пермяк пытался удержать небо. Видео

24 мая 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Пермяк считал, что небо может упасть на землю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Крохалева в Перми неадекватный мужчина пытался удержать небо. Видеозапись происходящего местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь». «В 8 утра на Крохалевке обдолбаный чувак сначала пытался вырывать у рядом находящихся автомобилей дверные ручки, а потом держал небо», — сообщил автор поста. По словам пермяка, прохожие пытались вызвать полиция, но в течение часа пока они были на месте, так никто и не приехал. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.

В микрорайоне Крохалева в Перми неадекватный мужчина пытался удержать небо. Видеозапись происходящего местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь». «В 8 утра на Крохалевке обдолбаный чувак сначала пытался вырывать у рядом находящихся автомобилей дверные ручки, а потом держал небо», — сообщил автор поста. По словам пермяка, прохожие пытались вызвать полиция, но в течение часа пока они были на месте, так никто и не приехал. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.