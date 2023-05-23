23 мая 2023

Неадекватный пермяк пытался удержать небо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Челябинск, деревья, лес, пожарище, сосна
Пермяк считал, что небо может упасть на землю Фото:

В микрорайоне Крохалева в Перми неадекватный мужчина пытался удержать небо. Видеозапись происходящего местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь».

«В 8 утра на Крохалевке обдолбаный чувак сначала пытался вырывать у рядом находящихся автомобилей дверные ручки, а потом держал небо», — сообщил автор поста.

По словам пермяка, прохожие пытались вызвать полиция, но в течение часа пока они были на месте, так никто и не приехал. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Крохалева в Перми неадекватный мужчина пытался удержать небо. Видеозапись происходящего местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь». «В 8 утра на Крохалевке обдолбаный чувак сначала пытался вырывать у рядом находящихся автомобилей дверные ручки, а потом держал небо», — сообщил автор поста. По словам пермяка, прохожие пытались вызвать полиция, но в течение часа пока они были на месте, так никто и не приехал. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...