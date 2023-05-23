Пермяк считал, что небо может упасть на землю
В микрорайоне Крохалева в Перми неадекватный мужчина пытался удержать небо. Видеозапись происходящего местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь».
«В 8 утра на Крохалевке обдолбаный чувак сначала пытался вырывать у рядом находящихся автомобилей дверные ручки, а потом держал небо», — сообщил автор поста.
По словам пермяка, прохожие пытались вызвать полиция, но в течение часа пока они были на месте, так никто и не приехал. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
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