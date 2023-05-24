24 мая 2023

Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Все беспилотники были поражены, отметил Михаил Развожаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотные летательные аппараты атаковали Севастополь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что армия России отразила атаку.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА. Еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. URA.RU)», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что нападение произошло рано утром. Никакие объекты в городе не пострадали, заключил Развожаев.

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Беспилотные летательные аппараты атаковали Севастополь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что армия России отразила атаку. «В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА. Еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. URA.RU)», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что нападение произошло рано утром. Никакие объекты в городе не пострадали, заключил Развожаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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