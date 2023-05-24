Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь

Все беспилотники были поражены, отметил Михаил Развожаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотные летательные аппараты атаковали Севастополь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что армия России отразила атаку.
«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА. Еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. URA.RU)», — написал Михаил Развожаев в своем
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