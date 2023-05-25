ЧВК «Вагнер» начала вывод бойцов из Бахмута: главное к вечеру 25 мая

25 мая 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Бойцы из ЧВК «Вагнер» начали выходить из Бахмута (Артемовска) в тыловые районы. Основатель компании Евгений Пригожин подчеркнул, что часть его бойцов была награждена за освобождение города. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 мая.