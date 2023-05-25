ЧВК «Вагнер» начала вывод бойцов из Бахмута: главное к вечеру 25 мая

Бойцы ЧВК Вагнер постепенно будут выходить из Бахмута до 1 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы из ЧВК «Вагнер» начали выходить из Бахмута (Артемовска) в тыловые районы. Основатель компании Евгений Пригожин подчеркнул, что часть его бойцов была награждена за освобождение города. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 мая.
- ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из Бахмута в тыловые районы. Пригожин отметил, что его подопечные будут постепенно выходить до 1 июня. Часть бойцов из военной компании получила высокие государственные награды за освобождение города. Перед выходом из Бахмута был проведен обмен военнопленными с Украиной.
- Россия и Беларусь подписали документ о размещении нестратегического ядерного вооружения в республике. Оружие будет размещаться в специальном хранилище. Глава республики Александр Лукашенко поручился за безопасность российского ядерного оружия. По его словам, перемещение уже началось.
- Над Балтийским морем российские силы обнаружили американские бомбардировщики. В связи с этим в воздух были подняты российские истребители Су-27 и Су-35 для обеспечения безопасности государственной границы.
- Украина намерена выпустить ракету по Крыму. Так считает технический аналитик RAND Corporation из США Бринн Таннехилл, отметив, что Киев для этого использует западные истребители F-16.
- Украина начнет контрнаступление, когда получит западное вооружение в полном объеме. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, опровергнув тем самым слова советника украинского президента Михаила Подоляка. Последний говорил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается уже несколько дней.
- Заявления Украины о необходимости убийства президента РФ Владимира Путина полностью оправдывают проведение российской специальной военной операции. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- ВС РФ за сутки уничтожили до 270 украинских солдат на донецком направлении. Слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова приводит Пятый канал.
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