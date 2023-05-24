РИАН: на херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников

В Херсонской области на правом берегу Днепра находятся около 500 иностранных наемников. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«На правом берегу [Днепра], на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области, в мае значительно возросло число иностранных наемников — поляков, англичан, а также боевиков «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона», — передает РИА Новости информацию источника. Он отметил, что общее число иностранных наемников выросло до 500 человек.
Солдаты из других стран располагаются в частных домах, которые были конфискованы у жителей региона. Они селятся группами по 10 человек в каждой доме, добавил источник.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться на херсонском направлении. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил военный аналитик Борис Джерелиевский. По его словам, Россия делает все необходимое, что не допустить прорыва войск.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен на херсонском направлении. Главком получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения, передает телеканал 360.
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