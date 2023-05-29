Больше половины челябинцев не любят заниматься садом и огородом

Среди челябинцев 53% предпочтут нанять помощника для работы в саду

30 мая 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Обустраивать сад ради урожая готовы лишь 47% челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 53% опрошенных жителей заявили о своей нелюбви к обработке сада и огорода. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», на этой волне весной на треть вырос спрос на услуги помощников по уходу за садом к тому же периоду 2022 года. «Главную дачную активность, работу в саду и огороде, любят не все. Эксперты в ходе опроса выяснили, что 53% жителей Челябинска не любят заниматься садом и огородом», — отметили в «Авито». Специалисты сервиса добавили, что 39% выразили готовность помогать близким в огороде, если те попросят. Только 7% не готовы заниматься садово-огородными работами ни при каких условиях. В среднем по стране чаще других так отвечали мужчины (50%) и молодые люди в возрасте 18-24 года (57%). Разыскивая помощников по саду, жители Челябинска интересуются услугами специалистов по озеленению участка (увеличение на 54%), обустройству скважин и колодцев (плюс 9%), земляным работам, вывозу мусора, обустройству навесов и заборов (плюс 87%), других. Возрос не только спрос, но и предложение. Его увеличение в 2023 году составило 21%. Это меньше, чем динамика спроса.

В Челябинске 53% опрошенных жителей заявили о своей нелюбви к обработке сада и огорода. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», на этой волне весной на треть вырос спрос на услуги помощников по уходу за садом к тому же периоду 2022 года. «Главную дачную активность, работу в саду и огороде, любят не все. Эксперты в ходе опроса выяснили, что 53% жителей Челябинска не любят заниматься садом и огородом», — отметили в «Авито». Специалисты сервиса добавили, что 39% выразили готовность помогать близким в огороде, если те попросят. Только 7% не готовы заниматься садово-огородными работами ни при каких условиях. В среднем по стране чаще других так отвечали мужчины (50%) и молодые люди в возрасте 18-24 года (57%). Разыскивая помощников по саду, жители Челябинска интересуются услугами специалистов по озеленению участка (увеличение на 54%), обустройству скважин и колодцев (плюс 9%), земляным работам, вывозу мусора, обустройству навесов и заборов (плюс 87%), других. Возрос не только спрос, но и предложение. Его увеличение в 2023 году составило 21%. Это меньше, чем динамика спроса.