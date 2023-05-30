Пермская экс-чиновница покинула должность директора ради горнолыжного курорта

Бывший пермский чиновник Елена Неганова покинула должность директора ООО «Парк Проект»

31 мая 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Сейчас Неганова сможет сосредоточиться на развитии горнолыжного курорта «Губаха» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший глава пермского Центра спортивной подготовки Елена Неганова сосредоточилась на своей работе в ООО «Новая Губаха», которая занимается развитием горнолыжного курорта «Губаха». Ради этого экс-чиновник покинула должность директора в ООО «Парк Проект». «Неганова сосредоточилась на работе в ООО „Новая Губаха“, которое занимается реализацией проекта по освоению нового горнолыжного склона для расширения курорта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на совладельца парка им. Горького и «Губахи» Рашида Габдуллина. Должность бывшей чиновницы не уточняется. Неганова согласилась руководить компанией «Парк Проект» на некоторое время, пока там искали подходящего сотрудника. После того как новый глава организации был найден, экс-чиновница смогла сосредоточиться на основной работе. Ранее Елена Неганова занимала руководящие посты в нескольких пермских компаниях, среди которых «Центр технической диагностики и экспертизы „КАМАтест“», «Единый мир — лизинг», «Мануфактура», «Прогрессия», «Семья». В 2018 году Неганову назначили начальником департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, а в 2021 году — главой краевого Центра спортивной подготовки.

Бывший глава пермского Центра спортивной подготовки Елена Неганова сосредоточилась на своей работе в ООО «Новая Губаха», которая занимается развитием горнолыжного курорта «Губаха». Ради этого экс-чиновник покинула должность директора в ООО «Парк Проект». «Неганова сосредоточилась на работе в ООО „Новая Губаха“, которое занимается реализацией проекта по освоению нового горнолыжного склона для расширения курорта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на совладельца парка им. Горького и «Губахи» Рашида Габдуллина. Должность бывшей чиновницы не уточняется. Неганова согласилась руководить компанией «Парк Проект» на некоторое время, пока там искали подходящего сотрудника. После того как новый глава организации был найден, экс-чиновница смогла сосредоточиться на основной работе. Ранее Елена Неганова занимала руководящие посты в нескольких пермских компаниях, среди которых «Центр технической диагностики и экспертизы „КАМАтест“», «Единый мир — лизинг», «Мануфактура», «Прогрессия», «Семья». В 2018 году Неганову назначили начальником департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, а в 2021 году — главой краевого Центра спортивной подготовки.