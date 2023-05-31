Фестиваль мороженого «Единорожок» в парке Пушкина пройдет 3 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Празднования в честь Дня защиты детей в Челябинске продлятся 1,2 и 3 июня. Начнутся праздничные мероприятия с Арт-сквера на набережной реки Миасс, там 1 июня в 11 часов состоится ежегодное мероприятие «Праздник Детства», рассказали в пресс-службе мэрии.

«Гости праздничных мероприятий смогут насыщенно провести время на свежем воздухе, вкусно поесть, принять участие в конкурсах, мастер-классах и квестах. Для самых активных участников организаторы готовят уникальные призы», — сообщили в пресс-службе.

В четверг 1 июня в 11.00 часов в Арт-сквере на набережной реки Миасс состоится ежегодное мероприятие «Праздник Детства». В это же время в парке имени Ю. А. Гагарина пройдет всероссийский «Фестиваль первых». В 12:00 на территории городского сада им. А. С. Пушкина откроется городской фестиваль творчества детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Лестница успеха», а на площадке горсада за Челябинским театром драмы им. Наума Орлова в это время состоится открытие Фестиваля песочной скульптуры. В 17:00 пройдут творческие мастер-классы. В челябинском зоопарке 1 июня с 12:00 до 14:00 будут работать развлекательные площадки. Все желающие смогут принять участие в квесте и поближе пообщаться с некоторыми питомцами зоопарка. С 14:00 до 15:00 пройдут показательные кормления животных.

Детский праздник будет организован в 10:00 в Тракторозаводском районе в парке «Сад Победы». В микрорайоне Чурилово в 17:00 всех желающих ждут на спортивно-досуговой площадке «АльтерСпорт» по улице Зальцмана. В Металлургическом районе праздник в парке О. И. Тищенко у Дома «Аквариум» начнется в 12 часов. В 13:00 праздничное мероприятие для детей пройдет на площади у ДК «Новосинеглазовой». Также для жителей Ленинского района в 15:00 на площади у РК «Аврора» пройдет фестиваль книги и чтения.

В пятницу, 2 июня, в сквере Дворца детского творчества для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ состоится праздник «Детство — яркая планета» и международная акция «Самый дружный хоровод». В субботу, 3 июня, в Городском саду имени А. С. Пушкина с 10:00 до 22:00 можно будет поучаствовать в самом сладком мероприятии лета — в фестивале мороженого «Единорожок». Программа рассчитана весь день.