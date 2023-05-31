Врач назвала свердловские города с высоким уровнем загрязнения. Список

Екатеринбург стал лидером по техногенному загрязнению среди крупных свердловских городов
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Самым грязным городом в регионе стал Екатеринбург Фото:

Специалисты оценили масштаб и источники техногенного загрязнения в крупных городах Свердловской области. Антирекордсменами стали Екатеринбург и Первоуральск. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник в региональном минздраве. Также в распоряжении URA.RU имеется документ, подтверждающий слова собеседника агентства.

«Риски для здоровья населения, связанные с комплексной химической нагрузкой, имеются в 13 экологически неблагополучных территориях. Оказалось, что наибольшая доля техногенных частиц — в Екатеринбурге. Затем следуют Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил и Краснотурьинск. Такая ситуация связана со специализацией городов на металлургии и промышленности», — отметил собеседник агентства.

Список городов с высоким уровнем загрязнения:

  • Екатеринбург;
  • Первоуральск;
  • Ревда;
  • Нижний Тагил;
  • Краснотурьинск;
  • Серов;
  • Красноуральск;
  • Верхняя Пышма;
  • Каменск-Уральский;
  • Кировград;
  • Полевской;
  • Асбест;
  • Реж.

Техногенными загрязнителями называются несвойственные окружающей природной среде посторонние химические продукты техногенного происхождения, которые поступают в природную среду. Техногенные загрязнители вызывают вредное токсическое воздействие на экосистемы, живые организмы.

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Специалисты оценили масштаб и источники техногенного загрязнения в крупных городах Свердловской области. Антирекордсменами стали Екатеринбург и Первоуральск. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник в региональном минздраве. Также в распоряжении URA.RU имеется документ, подтверждающий слова собеседника агентства. «Риски для здоровья населения, связанные с комплексной химической нагрузкой, имеются в 13 экологически неблагополучных территориях. Оказалось, что наибольшая доля техногенных частиц — в Екатеринбурге. Затем следуют Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил и Краснотурьинск. Такая ситуация связана со специализацией городов на металлургии и промышленности», — отметил собеседник агентства. Список городов с высоким уровнем загрязнения: Техногенными загрязнителями называются несвойственные окружающей природной среде посторонние химические продукты техногенного происхождения, которые поступают в природную среду. Техногенные загрязнители вызывают вредное токсическое воздействие на экосистемы, живые организмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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