Специалисты оценили масштаб и источники техногенного загрязнения в крупных городах Свердловской области. Антирекордсменами стали Екатеринбург и Первоуральск. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник в региональном минздраве. Также в распоряжении URA.RU имеется документ, подтверждающий слова собеседника агентства.
«Риски для здоровья населения, связанные с комплексной химической нагрузкой, имеются в 13 экологически неблагополучных территориях. Оказалось, что наибольшая доля техногенных частиц — в Екатеринбурге. Затем следуют Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил и Краснотурьинск. Такая ситуация связана со специализацией городов на металлургии и промышленности», — отметил собеседник агентства.
Список городов с высоким уровнем загрязнения:
- Екатеринбург;
- Первоуральск;
- Ревда;
- Нижний Тагил;
- Краснотурьинск;
- Серов;
- Красноуральск;
- Верхняя Пышма;
- Каменск-Уральский;
- Кировград;
- Полевской;
- Асбест;
- Реж.
Техногенными загрязнителями называются несвойственные окружающей природной среде посторонние химические продукты техногенного происхождения, которые поступают в природную среду. Техногенные загрязнители вызывают вредное токсическое воздействие на экосистемы, живые организмы.
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