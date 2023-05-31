Врач назвала свердловские города с высоким уровнем загрязнения. Список

Екатеринбург стал лидером по техногенному загрязнению среди крупных свердловских городов

31 мая 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Самым грязным городом в регионе стал Екатеринбург Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Специалисты оценили масштаб и источники техногенного загрязнения в крупных городах Свердловской области. Антирекордсменами стали Екатеринбург и Первоуральск. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник в региональном минздраве. Также в распоряжении URA.RU имеется документ, подтверждающий слова собеседника агентства. «Риски для здоровья населения, связанные с комплексной химической нагрузкой, имеются в 13 экологически неблагополучных территориях. Оказалось, что наибольшая доля техногенных частиц — в Екатеринбурге. Затем следуют Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил и Краснотурьинск. Такая ситуация связана со специализацией городов на металлургии и промышленности», — отметил собеседник агентства. Список городов с высоким уровнем загрязнения: Екатеринбург;

Первоуральск;

Ревда;

Нижний Тагил;

Краснотурьинск;

Серов;

Красноуральск;

Верхняя Пышма;

Каменск-Уральский;

Кировград;

Полевской;

Асбест;

Реж. Техногенными загрязнителями называются несвойственные окружающей природной среде посторонние химические продукты техногенного происхождения, которые поступают в природную среду. Техногенные загрязнители вызывают вредное токсическое воздействие на экосистемы, живые организмы.

Специалисты оценили масштаб и источники техногенного загрязнения в крупных городах Свердловской области. Антирекордсменами стали Екатеринбург и Первоуральск. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник в региональном минздраве. Также в распоряжении URA.RU имеется документ, подтверждающий слова собеседника агентства. «Риски для здоровья населения, связанные с комплексной химической нагрузкой, имеются в 13 экологически неблагополучных территориях. Оказалось, что наибольшая доля техногенных частиц — в Екатеринбурге. Затем следуют Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил и Краснотурьинск. Такая ситуация связана со специализацией городов на металлургии и промышленности», — отметил собеседник агентства. Список городов с высоким уровнем загрязнения: Техногенными загрязнителями называются несвойственные окружающей природной среде посторонние химические продукты техногенного происхождения, которые поступают в природную среду. Техногенные загрязнители вызывают вредное токсическое воздействие на экосистемы, живые организмы.