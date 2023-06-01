В Екатеринбурге появится первый пересадочный узел наземного метро

В Екатеринбурге из городского бюджет выделят 15,7 миллиона рублей на развитие наземного метро. Благодаря этому финансированию в городе появится пересадочный узел.
«К станции „ВИЗ“, где сейчас идет глобальная реконструкция, подтянут автобусные маршруты, чтобы сделать там дополнительный пересадочный узел. Планируется создать остановки и парковочные карманы для транспорта со стороны улицы Ольховской», — сообщает Е1.RU. Также ремонт коснется станции «Шувакиш». Все работы планируют окончить к осени 2023 года.
Ранее стало известно, что проект наземного метро в Екатеринбурге оказался под угрозой из-за того, что находился во второй очереди федеральной программы «Мобильный город». При этом реализация проекта была назначена на 2026 год.
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