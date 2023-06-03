03 июня 2023
02 июня 2023

СК начал проверку информации о выселении многодетной семьи в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
СК проверит законность многодетной семьи из квартиры в Челябинске Фото:

Следователи начали проверку информации о выселении многодетной семьи из временного жилья в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СКР по Челябинской области.

«В региональных СМИ была размещена информация о том, что в областном центре органами местного самоуправления из квартиры маневренного фонда выселяется многодетная семья. По данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске из жилья маневренного фонда через суд выселяют семью из 10 человек. Власти предлагают семье однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра или денежную компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Семья предполагает, что может претендовать на жилье в 100 квадратных метров.

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Следователи начали проверку информации о выселении многодетной семьи из временного жилья в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СКР по Челябинской области. «В региональных СМИ была размещена информация о том, что в областном центре органами местного самоуправления из квартиры маневренного фонда выселяется многодетная семья. По данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства. Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске из жилья маневренного фонда через суд выселяют семью из 10 человек. Власти предлагают семье однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра или денежную компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Семья предполагает, что может претендовать на жилье в 100 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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