СК начал проверку информации о выселении многодетной семьи в Челябинске

СК проверит законность многодетной семьи из квартиры в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи начали проверку информации о выселении многодетной семьи из временного жилья в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СКР по Челябинской области.

«В региональных СМИ была размещена информация о том, что в областном центре органами местного самоуправления из квартиры маневренного фонда выселяется многодетная семья. По данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске из жилья маневренного фонда через суд выселяют семью из 10 человек. Власти предлагают семье однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра или денежную компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Семья предполагает, что может претендовать на жилье в 100 квадратных метров.