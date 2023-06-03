СК начал проверку информации о выселении многодетной семьи в Челябинске

Следователи начали проверку информации о выселении многодетной семьи из временного жилья в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СКР по Челябинской области.
«В региональных СМИ была размещена информация о том, что в областном центре органами местного самоуправления из квартиры маневренного фонда выселяется многодетная семья. По данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске из жилья маневренного фонда через суд выселяют семью из 10 человек. Власти предлагают семье однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра или денежную компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Семья предполагает, что может претендовать на жилье в 100 квадратных метров.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.