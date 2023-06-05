Глава Минобороны Украины раскрыл, использует ли Киев F-16 в своем наступлении

Министр обороны Украины: ВСУ не будут использовать истребители F-16 при наступлении летом
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ВСУ начнут использовать F-16 только после осени, сказал Алексей Резников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут использовать истребители F-16 в своем наступлении летом. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

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«К сожалению, нам придется продолжать без истребителей F16 этим летом, и мы будем использовать все оборудование на земле», — сказал Алексей Резников в интервью NHK. Он уточнил, что самолеты будут использоваться только после осени.

Ранее ряд стран согласился приступить к обучению украинских военных управлению истребителями F-16. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, обучение ВСУ эксплуатации самолетов займет не менее полутора лет, пишет «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут использовать истребители F-16 в своем наступлении летом. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. «К сожалению, нам придется продолжать без истребителей F16 этим летом, и мы будем использовать все оборудование на земле», — сказал Алексей Резников в интервью NHK. Он уточнил, что самолеты будут использоваться только после осени. Ранее ряд стран согласился приступить к обучению украинских военных управлению истребителями F-16. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, обучение ВСУ эксплуатации самолетов займет не менее полутора лет, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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