Глава Минобороны Украины раскрыл, использует ли Киев F-16 в своем наступлении

«К сожалению, нам придется продолжать без истребителей F16 этим летом, и мы будем использовать все оборудование на земле», — сказал Алексей Резников в интервью NHK. Он уточнил, что самолеты будут использоваться только после осени.
Ранее ряд стран согласился приступить к обучению украинских военных управлению истребителями F-16. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, обучение ВСУ эксплуатации самолетов займет не менее полутора лет, пишет «Национальная служба новостей».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут использовать истребители F-16 в своем наступлении летом. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. «К сожалению, нам придется продолжать без истребителей F16 этим летом, и мы будем использовать все оборудование на земле», — сказал Алексей Резников в интервью NHK. Он уточнил, что самолеты будут использоваться только после осени. Ранее ряд стран согласился приступить к обучению украинских военных управлению истребителями F-16. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, обучение ВСУ эксплуатации самолетов займет не менее полутора лет, пишет «Национальная служба новостей».