На въезде в Академический район Екатеринбурга образовалась крупная пробка в местах, где прокладывают трамвайную ветку. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Когда подъезжала к кольцу на Объездной в сторону Академического, стояла минут 25, не меньше. На выезде из района ситуация не лучше. Причем во всем городе в среднем три балла пробки, а мы тут чуть ли не в десятибалльных стоим», — возмутилась екатеринбурженка.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», главные пробки на въезде в район и выезде из него образовались на улице Вильгельма де Геннина, где накануне перекрыли дорогу для строительства трамвайной ветки. Пробка наблюдается и на прилегающем участке Объездной дороги.
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