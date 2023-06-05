Екатеринбуржцы попали в крупные пробки после перекрытий в Академическом районе. Скрин

05 июня 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась на въезде в район и на выезде из него Фото: Размик Закарян © URA.RU На въезде в Академический район Екатеринбурга образовалась крупная пробка в местах, где прокладывают трамвайную ветку. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Когда подъезжала к кольцу на Объездной в сторону Академического, стояла минут 25, не меньше. На выезде из района ситуация не лучше. Причем во всем городе в среднем три балла пробки, а мы тут чуть ли не в десятибалльных стоим», — возмутилась екатеринбурженка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», главные пробки на въезде в район и выезде из него образовались на улице Вильгельма де Геннина, где накануне перекрыли дорогу для строительства трамвайной ветки. Пробка наблюдается и на прилегающем участке Объездной дороги. Фото: Яндекс Карты

На въезде в Академический район Екатеринбурга образовалась крупная пробка в местах, где прокладывают трамвайную ветку. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Когда подъезжала к кольцу на Объездной в сторону Академического, стояла минут 25, не меньше. На выезде из района ситуация не лучше. Причем во всем городе в среднем три балла пробки, а мы тут чуть ли не в десятибалльных стоим», — возмутилась екатеринбурженка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», главные пробки на въезде в район и выезде из него образовались на улице Вильгельма де Геннина, где накануне перекрыли дорогу для строительства трамвайной ветки. Пробка наблюдается и на прилегающем участке Объездной дороги.