Екатеринбуржцы попали в крупные пробки после перекрытий в Академическом районе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, пробка, движение, трасса, автомобили
Пробка образовалась на въезде в район и на выезде из него Фото:

На въезде в Академический район Екатеринбурга образовалась крупная пробка в местах, где прокладывают трамвайную ветку. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Когда подъезжала к кольцу на Объездной в сторону Академического, стояла минут 25, не меньше. На выезде из района ситуация не лучше. Причем во всем городе в среднем три балла пробки, а мы тут чуть ли не в десятибалльных стоим», — возмутилась екатеринбурженка.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», главные пробки на въезде в район и выезде из него образовались на улице Вильгельма де Геннина, где накануне перекрыли дорогу для строительства трамвайной ветки. Пробка наблюдается и на прилегающем участке Объездной дороги.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На въезде в Академический район Екатеринбурга образовалась крупная пробка в местах, где прокладывают трамвайную ветку. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Когда подъезжала к кольцу на Объездной в сторону Академического, стояла минут 25, не меньше. На выезде из района ситуация не лучше. Причем во всем городе в среднем три балла пробки, а мы тут чуть ли не в десятибалльных стоим», — возмутилась екатеринбурженка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», главные пробки на въезде в район и выезде из него образовались на улице Вильгельма де Геннина, где накануне перекрыли дорогу для строительства трамвайной ветки. Пробка наблюдается и на прилегающем участке Объездной дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...