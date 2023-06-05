В Челябинской области в суд направлено дело о ложном минировании школы

По делу о лжеминировании возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслинский городской суд Челябинской области направлено уголовное дело о ложном минировании школы. О готовящемся взрыве в образовательном учреждении сообщил 51-летний мужчина, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Каслинского района. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры», — отметил источник URA.RU.

По версии следствия, 8 апреля 2023 года утром подозреваемый по телефону сообщил о минировании школы в поселке Береговой Каслинского района. Следственно-оперативная группа выехала на место, но взрывного устройства и взрывных веществ в школе обнаружено не было.

Подозреваемый полностью признал вину. Подано исковое заявление о взыскании с него средств, потраченных на выезд и проведение оперативных и следственных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Каслинскому району и УМВД России по городу Озерск. С мужчины планируют взыскать штраф в размере 9 250 рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Каслинский городской суд. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области с просьбой рассказать о подробностях уголовного дела. Он будет опубликован, как только поступит.

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