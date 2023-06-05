05 июня 2023

В Нижнем Тагиле на уборку города вышли «отряды мэра»

Отряды подростков благоустроят улицы Нижнего Тагила
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, город нижний тагил, музей усадьба демидовская дача
Подростки из «отрядов мэра» будут убирать улицы Нижнего Тагила за деньги Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 5 июня на уборку улиц вышли подростки от 14 до 18 лет. Они на протяжении всего лета будут приводить в порядок территории парков, скверов и школ. Как пишет мэр города Владислав Пинаев, такие коллективы школьников называют «отряды мэра».

«Отряды мэра 5 июня открыли трудовой сезон. Ребята будут благоустраивать парки, скверы, школьные территории и реставрировать библиотечные фонды школ в Нижнем Тагиле», — написал Пинаев в telegram-канале.

По словам Пинаева, в «отрядах мэра» на данный момент состоит 685 человек. Однако в июне начнут работать лишь 379 человек, которых объединили в отряды по 10-15 подростков, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Подростки будут работать пять дней в неделю по четыре часа. Им будут платить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, отработанным временем и МРОТ, включая оклад, матпомощь от центра занятости и компенсацию за неиспользованный отпуск.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 5 июня на уборку улиц вышли подростки от 14 до 18 лет. Они на протяжении всего лета будут приводить в порядок территории парков, скверов и школ. Как пишет мэр города Владислав Пинаев, такие коллективы школьников называют «отряды мэра». «Отряды мэра 5 июня открыли трудовой сезон. Ребята будут благоустраивать парки, скверы, школьные территории и реставрировать библиотечные фонды школ в Нижнем Тагиле», — написал Пинаев в telegram-канале. По словам Пинаева, в «отрядах мэра» на данный момент состоит 685 человек. Однако в июне начнут работать лишь 379 человек, которых объединили в отряды по 10-15 подростков, сообщили в пресс-службе мэрии города. Подростки будут работать пять дней в неделю по четыре часа. Им будут платить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, отработанным временем и МРОТ, включая оклад, матпомощь от центра занятости и компенсацию за неиспользованный отпуск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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