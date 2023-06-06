Уральские силовики отправили бойцам СВО технику для ночной охоты за врагом

Сотрудники Уральской таможни купили три тепловизора для бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря новым тепловизорам бойцы СВО смогут наносить удары по врагу в темноте Фото:

Сотрудники таможни Уральского федерального округа собрали деньги на покупку трех тепловизоров для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Коллектив Уральского таможенного управления откликнулся на просьбу, собрал нужную сумму, закупил тепловизоры и отправил на передовую», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что бойцы, находящиеся в зоне СВО, отправляли письмо, в котором просили о помощи в покупке такой технике.

С инициативой о покупке выступала сотрудница таможни. С начала спецоперации сотрудники ведомства собрали помощь бойцам в 10 млн рублей.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля 2022 года после восьмилетних обстрелов Украиной территорий ДНР и ЛНР. Российские войска действуют аккуратно, нанося удары только по военной инфраструктуре, сообщали власти РФ.

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Сотрудники таможни Уральского федерального округа собрали деньги на покупку трех тепловизоров для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Коллектив Уральского таможенного управления откликнулся на просьбу, собрал нужную сумму, закупил тепловизоры и отправил на передовую», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что бойцы, находящиеся в зоне СВО, отправляли письмо, в котором просили о помощи в покупке такой технике. С инициативой о покупке выступала сотрудница таможни. С начала спецоперации сотрудники ведомства собрали помощь бойцам в 10 млн рублей. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля 2022 года после восьмилетних обстрелов Украиной территорий ДНР и ЛНР. Российские войска действуют аккуратно, нанося удары только по военной инфраструктуре, сообщали власти РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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