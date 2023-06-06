Свердловский лжеагент ФСБ, заставлявший подругу пить кровь, избежал колонии

06 июня 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Александр Нечипуренко убеждал свою девушку, что служит в ФСБ под прикрытием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Александр Нечипуренко, притворявшийся сотрудником ФСБ и заставлявший свою девушку наносить себе раны и пить кровь, получил штраф 450 тысяч рублей. Приговор молодому человеку вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом личности подсудимого, назначил виновному наказание в виде уголовного штрафа в размере 450 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Сама жертва рассказала историю знакомства с Нечипуренко газете «Комсомольская правда — Екатеринбург». По ее словам, Нечипуренко называл себя агентом ФСБ под прикрытием и говорил, что выявляет педофилов. Позднее он предложил подруге завербовать ее. Для этого он учил разрезать кожу и бороться со страхом перед кровью. По словам девушки, однажды молодой человек принес капельницу, взял у подруги кровь и заставил ее выпить это. Позднее Нечипуренко соврал, что девушка провалила вербовку, и приказал ей сменить имя и уехать. Кроме этого, молодой человек убеждал переписать на себя квартиру девушки. Суд начался только спустя три года после знакомства.

Екатеринбуржец Александр Нечипуренко, притворявшийся сотрудником ФСБ и заставлявший свою девушку наносить себе раны и пить кровь, получил штраф 450 тысяч рублей. Приговор молодому человеку вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом личности подсудимого, назначил виновному наказание в виде уголовного штрафа в размере 450 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Сама жертва рассказала историю знакомства с Нечипуренко газете «Комсомольская правда — Екатеринбург». По ее словам, Нечипуренко называл себя агентом ФСБ под прикрытием и говорил, что выявляет педофилов. Позднее он предложил подруге завербовать ее. Для этого он учил разрезать кожу и бороться со страхом перед кровью. По словам девушки, однажды молодой человек принес капельницу, взял у подруги кровь и заставил ее выпить это. Позднее Нечипуренко соврал, что девушка провалила вербовку, и приказал ей сменить имя и уехать. Кроме этого, молодой человек убеждал переписать на себя квартиру девушки. Суд начался только спустя три года после знакомства.