Свердловский лжеагент ФСБ, заставлявший подругу пить кровь, избежал колонии

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Александр Нечипуренко убеждал свою девушку, что служит в ФСБ под прикрытием Фото:

Екатеринбуржец Александр Нечипуренко, притворявшийся сотрудником ФСБ и заставлявший свою девушку наносить себе раны и пить кровь, получил штраф 450 тысяч рублей. Приговор молодому человеку вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом личности подсудимого, назначил виновному наказание в виде уголовного штрафа в размере 450 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Сама жертва рассказала историю знакомства с Нечипуренко газете «Комсомольская правда — Екатеринбург». По ее словам, Нечипуренко называл себя агентом ФСБ под прикрытием и говорил, что выявляет педофилов. Позднее он предложил подруге завербовать ее. Для этого он учил разрезать кожу и бороться со страхом перед кровью. По словам девушки, однажды молодой человек принес капельницу, взял у подруги кровь и заставил ее выпить это.

Позднее Нечипуренко соврал, что девушка провалила вербовку, и приказал ей сменить имя и уехать. Кроме этого, молодой человек убеждал переписать на себя квартиру девушки. Суд начался только спустя три года после знакомства.

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Екатеринбуржец Александр Нечипуренко, притворявшийся сотрудником ФСБ и заставлявший свою девушку наносить себе раны и пить кровь, получил штраф 450 тысяч рублей. Приговор молодому человеку вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, с учетом личности подсудимого, назначил виновному наказание в виде уголовного штрафа в размере 450 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Сама жертва рассказала историю знакомства с Нечипуренко газете «Комсомольская правда — Екатеринбург». По ее словам, Нечипуренко называл себя агентом ФСБ под прикрытием и говорил, что выявляет педофилов. Позднее он предложил подруге завербовать ее. Для этого он учил разрезать кожу и бороться со страхом перед кровью. По словам девушки, однажды молодой человек принес капельницу, взял у подруги кровь и заставил ее выпить это. Позднее Нечипуренко соврал, что девушка провалила вербовку, и приказал ей сменить имя и уехать. Кроме этого, молодой человек убеждал переписать на себя квартиру девушки. Суд начался только спустя три года после знакомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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